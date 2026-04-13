Nhà máy lọc dầu Dung Quất đủ dầu thô vận hành đến tháng 7

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã kích hoạt tình huống khẩn cấp từ khi xung đột Trung Đông nổ ra và hiện đủ dầu thô vận hành ít nhất 3 tháng tới.

Vấn đề đảm bảo nguồn cung giữa lúc xung đột Trung Đông chưa hạ nhiệt và giá xăng dầu thế giới biến động mạnh được nhiều cổ đông chất vấn ban lãnh đạo Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tại phiên họp thường niên sáng 13/4. Đây là doanh nghiệp có nhiệm vụ quản lý và vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất - nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam, đặt tại tỉnh Quảng Ngãi.

Theo ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng giám đốc BSR, công ty đã kích hoạt tình huống khẩn cấp từ khi xung đột Trung Đông mới nổ ra. Diễn biến thị trường được xây dựng theo nhiều kịch bản, từ vài tuần đến nửa năm. Công ty hiện bám sát các kịch bản này và đảm bảo nguồn cung dầu thô để vận hành "công suất rất cao" tới đầu tháng 7.

"Với sự hỗ trợ từ Petrovietnam (đơn vị chủ quản và là cổ đông lớn nhất), công ty được mua lại toàn bộ nguồn dầu thô sản xuất trong nước để phục vụ nhà máy lọc dầu Dung Quất. Sản lượng này đủ vận hành nhà máy ở 90% công suất thiết kế", ông Thắng nói, và cho biết công ty cũng mới ký thỏa thuận dài hạn với nhiều đối tác từ Mỹ, Tây Phi nhằm tăng thêm nguồn cung dầu thô.

BSR kỳ vọng doanh thu hợp nhất năm nay hơn 154.000 tỷ đồng, tăng 7% so với năm ngoái. Danh mục sản phẩm chủ đạo của công ty gồm xăng RON95, RON91/92, E5 RON92, dầu diesel, nhiên liệu hàng không Jet A1... Nếu hoàn thành, đây là mức cao thứ hai trong gần 20 năm hoạt động, chỉ sau năm 2022 với hơn 167.000 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo dự tính lợi nhuận sau thuế đạt 2.162 tỷ đồng, gấp khoảng 3 lần kế hoạch ban đầu của năm 2025. Tuy nhiên, so với thực tế kết quả kinh doanh năm ngoái, con số này giảm hơn phân nửa.

Ban lãnh đạo BSR trả lời cổ đông tại phiên họp thường niên sáng 13/4. Ảnh: BSR

BSR lên kế hoạch năm nay chi gần 8.600 tỷ đồng cho các hoạt động đầu tư, trong đó trọng tâm là dự án nâng cấp và mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Theo ông Thắng, tiến độ dự án bị chậm do khó khăn về lựa chọn nhà thầu thi công và nguyên vật liệu tăng cao vì chiến tranh. Tuy nhiên, công ty đang triển khai quyết liệt và sẽ bàn giao mặt bằng cho nhà thầu khoảng tháng 10. Gói thầu EPC (thiết kế, mua sắm, xây dựng) dự kiến sẽ ký trong quý III năm nay, kỳ vọng đến cuối 2028 dự án hoàn thiện.

BSR hiện có vốn điều lệ 50.073 tỷ đồng. Tính đến ngày 11/3, công ty có 56.356 cổ đông, trong đó Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) là cổ đông lớn duy nhất và nắm quyền chi phối với tỷ lệ 92,13%. Gần 7,9% còn lại được nắm giữ bởi hàng chục nghìn cổ đông nhỏ lẻ. Điều này khiến BSR không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán và có nguy cơ bị hủy niêm yết, bởi quy định yêu cầu ít nhất 10% cổ phần phải do tối thiểu 100 nhà đầu tư nắm giữ.

Tại phiên họp thường niên sáng nay, ông Bùi Ngọc Dương - Chủ tịch HĐQT công ty cho hay Petrovietnam có đề án giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 49%, tức không nắm quyền chi phối, nhưng thời điểm triển khai chưa được ấn định. Đây được xem là cơ hội lớn để công ty có cổ đông chiến lược, đặc biệt là các tập đoàn sở hữu mỏ dầu lớn trong khu vực. Còn trước mắt, công ty đã kiến nghị Bộ Tài chính và PetroVietnam để triển khai phương án tái cơ cấu vốn, có thể là thoái vốn hoặc chuyển nhượng cho cổ đông chiến lược, để đáp ứng quy định.

