Nhà máy khử mặn dưới biển sản xuất 227 triệu lít nước/ngày

Dự án khử mặn dưới biển đầu tiên ở Mỹ sẽ giúp mang đến cho bang California một nguồn cung cấp nước siêu sạch tiêu thụ ít năng lượng.

Nguyên mẫu khoang khử mặn của công ty OceanWell. Ảnh: Allen J. Schaben

New Atlas hôm 18/8 đưa tin một dự án mới nhằm cung cấp nước uống sạch từ hàng tỷ lít nước biển Thái Bình Dương ngoài khơi có thể giúp California đối phó khó khăn do các hồ chứa nước bốc hơi nhanh hơn, lượng tuyết tan giảm mạnh, sông Colorado thu hẹp, hạn hán trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Hàng chục khoang thu thập nước sẽ được triển khai dọc đáy biển ngoài khơi California, dự kiến sản xuất 227 triệu lít nước ngọt mỗi ngày vào năm 2030.

Công ty công nghệ nước OceanWell công bố khởi động dự án Water Farm 1 (WF1), hợp tác với công ty Las Virgenes Municipal Water District (LVMWD) quản lý nước ngọt cho khoảng 70.000 cư dân ở phía tây quận Los Angeles. Sáu cơ quan cấp nước khác của California cũng tham gia vào dự án này. Khoảng 60 khoang module sẽ được đặt ở độ sâu khoảng 400 m và gắn vào đáy biển tại vịnh Santa Monica, ngoài khơi Malibu. Áp suất khổng lồ ở độ sâu này buộc nước phải đi qua các bộ lọc trong mỗi khoang thông qua quá trình thẩm thấu ngược.

Các bộ lọc đủ tinh vi để không chỉ ngăn chặn lại hạt muối mà cả vi nhựa, vi khuẩn, virus và hóa chất vĩnh cửu (PFAS). Kết quả là mỗi khoang có thể sản xuất gần 3,8 triệu lít nước uống siêu sạch mỗi ngày. Theo OceanWell, lượng nước này được sản xuất mà không cần cấu trúc cơ học hoặc gây rối loạn đời sống sinh vật biển, và giảm 40% năng lượng tiêu thụ so với nhà máy khử mặn truyền thống.

"Giống như nhiều nơi trên thế giới, California cần gấp một nguồn nước mới để thay thế nguồn cung cấp đang cạn kiệt", Robert Bergstrom, giám đốc điều hành của OceanWell, cho biết. "Water Farm 1 cho thấy cách chúng ta có thể thu hoạch nước ngọt từ biển cả một cách có trách nhiệm và kinh tế bằng cách xây dựng cơ sở hạ tầng để đối phó tình trạng tuyết tan nhanh chóng, hạn hán gia tăng, sông khí quyển cực đoan hơn, xâm nhập mặn và nước ngầm bị khai thác quá mức".

Water Farm 1 là cột mốc quan trọng hướng tới mục tiêu của OceanWell là bổ sung 1.233 triệu m3 nước mới vào nguồn cung toàn cầu trong vòng một thập kỷ. WF1 tiếp nối dự án thí điểm mà OceanWell đã thực hiện với LVMWD vào tháng 3/2025, chứng minh hiệu quả của hệ thống lọc nước dưới nước. Khi dự án tiến triển, một số cơ quan sẽ tiến hành các nghiên cứu tính khả thi để xem xét cách kết nối WF1 với cơ sở hạ tầng hiện có.

Ngoài cung cấp nước trực tiếp cho cư dân ở LVMWD, dự án WF1 cũng sẽ mang lại lợi ích cho nhiều đối tác khác như thành phố Burbank ở xa hơn không thể nhận nước trực tiếp từ Thái Bình Dương.

An Khang (Theo New Atlas, OceanWell)