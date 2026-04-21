Nhà máy Jollibee Việt Nam đạt chuẩn FSSC 22000

Nhà máy Jollibee vừa được SGS Việt Nam công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế FSSC 22000, giúp duy trì tính đồng nhất về chất lượng cho các món ăn trên toàn hệ thống.

Theo bà Nguyễn Nam Trân, Quản lý cấp vùng Bộ phận Giải pháp đảm bảo kinh doanh, SGS Indonesia và Việt Nam, FSSC 22000 là chuẩn mực khắt khe đòi hỏi quy trình vận hành khép kín và quản trị rủi ro nghiêm ngặt.

Điểm khác biệt của FSSC 22000 nằm ở mức độ trưởng thành của hệ thống quản trị. "Qua quá trình đánh giá, chúng tôi ghi nhận sự cam kết cao từ ban lãnh đạo Jollibee trong việc đầu tư nguồn lực đầy đủ để vận hành một tiêu chuẩn khó bậc nhất thị trường như thế này", bà Nam Trân nói.

Bà Nguyễn Nam Trân chia sẻ về chứng nhận FSSC 22000. Ảnh: Jollibee

Việc đạt chứng nhận FSSC 22000 là dấu mốc phản ánh năng lực quản lý chất lượng bài bản của Jollibee Việt Nam. Hệ thống sản xuất được chuẩn hóa giúp duy trì tính đồng nhất về chất lượng cho các món ăn yêu thích như Gà giòn vui vẻ hay Mỳ ý Jolly tại mọi cửa hàng trên toàn quốc.

"Mô hình kiểm soát chặt chẽ từ nhà máy đến cửa hàng thể hiện việc đáp ứng các yêu cầu cốt lõi của tiêu chuẩn quốc tế. Đây là cột mốc để doanh nghiệp xây dựng lòng tin bền vững hơn nữa với người tiêu dùng thông qua việc cải tiến liên tục", đại diện SGS đánh giá.

Trước đó, năm 2019, nhà máy Jollibee cũng đạt chứng nhận ISO 22000:2018.

Tiktoker Khoai thích ăn cay tham quan nhà máy Jollibee Việt Nam. Ảnh: Jollibee

Những năm gần đây, an toàn thực phẩm trở thành yếu tố quan trọng quyết định niềm tin của người tiêu dùng. Ngày càng nhiều khách hàng ưu tiên sức khỏe, quan tâm nguồn gốc nguyên liệu và quy trình chế biến. Theo số liệu của Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm "xanh - sạch" tăng trung bình 15% một năm giai đoạn 2021-2023.

Trong khi đó, theo báo cáo từ Bộ Y tế tính đến tháng 11/2025, cả nước ghi nhận nhiều vụ ngộ độc thực phẩm gây ảnh hưởng cộng đồng. Bà Nguyễn Nam Trân nhận định: "Các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm hiện nay không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro và nâng cao uy tín để tồn tại bền vững trên thị trường".

Jollibee là thương hiệu gà rán quen thuộc với hơn 255 cửa hàng tại Việt Nam, đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế. Để duy trì chất lượng đồng nhất trên quy mô lớn, thương hiệu tập trung kiểm soát chất lượng từ Nhà Máy Jollibee tại Cần Giuộc - Tây Ninh.

Nhà máy Jollibee tại Cần Giuộc - Tây Ninh. Ảnh: Jollibee

FSSC 22000 là một trong những tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm được công nhận rộng rãi trên toàn cầu, đáp ứng các yêu cầu của Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI). Chứng nhận này được cấp bởi các tổ chức đánh giá độc lập như SGS, nhằm xác nhận doanh nghiệp đã thiết lập hệ thống kiểm soát chất lượng chặt chẽ, từ nguyên liệu đầu vào đến sản xuất và phân phối.

Khác với các chứng nhận bắt buộc trong nước, FSSC 22000 là tiêu chuẩn mang tính tự nguyện nhưng có giá trị quốc tế cao, giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, đảm bảo tính nhất quán về chất lượng và đáp ứng các yêu cầu của thị trường toàn cầu.

