Nhà máy in tiền quốc gia có dàn lãnh đạo mới

Nhà máy in tiền quốc gia có tân tổng giám đốc và hai phó tổng giám đốc mới từ 10/1 năm nay.

Ông Nguyễn Văn Long, Phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành Nhà máy In tiền Quốc gia được giao đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc từ 10/1/2023. Trước đó, ông cũng đã phụ trách điều hành nhà máy từ 2019 đến nay.

Phó thống đốc Đào Minh Tú trao quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Nhà máy in tiền quốc gia cho ông Nguyễn Văn Long (bên trái). Ảnh: SBV

Ngoài tân tổng giám đốc, ban điều hành cũng có hai phó tổng giám đốc vừa được bổ nhiệm từ 10/1. Đó là ông Trần Duy Dưỡng (vốn là Trưởng phòng kế hoạch và điều độ sản xuất) và bà Phan Thị Hồng Thắm (từng là kế toán trưởng). Bên cạnh đó, nhà máy cũng vừa bổ nhiệm trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát mới.

Năm 2019, thu nhập bình quân của cấp độ quản lý nhà máy dao động từ 11 đến 50 triệu đồng mỗi tháng. Trong đó, vị trí tổng giám đốc và phó giám đốc có thu nhập tháng từ 40 đến 44 triệu đồng.

Nhà máy In tiền quốc gia là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ. Nhà máy phụ trách in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Nhà máy là doanh nghiệp sản xuất đặc biệt, hoạt động không vì lợi nhuận, báo cáo tài chính cũng nằm vào diện danh mục tài liệu bí mật nhà nước từ ngày 21/12/2020.

Quỳnh Trang