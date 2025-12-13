Nhà máy ép dầu đậu nành VAL vận hành dây chuyền hơn 100 triệu USD

TP HCMVAL đưa vào hoạt động dây chuyền ép dầu số 2 với mức đầu tư hơn 100 triệu USD, nâng tổng công suất ép lên 7.800 tấn đậu nành mỗi ngày.

Công ty TNHH Kinh doanh Nông sản Việt Nam (VAL) khánh thành dây chuyền vào ngày 10/12, với công suất ép 4.000 tấn mỗi ngày. Dây chuyền mới được thiết kế theo các tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu, tích hợp hệ thống tự động hóa toàn diện cùng công nghệ giám sát và kiểm soát chất lượng theo thời gian thực. Những cải tiến này giúp tối ưu hiệu suất hoạt động, tiết kiệm năng lượng, đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định, tuân thủ các quy chuẩn cao nhất về an toàn và bảo vệ môi trường.

Kết hợp với dây chuyền số 1 (hiện công suất ép 3.800 tấn đậu nành mỗi ngày, đi vào hoạt động từ năm 2011), nhà máy VAL trở thành tổ hợp ép dầu đậu nành lớn hàng đầu Đông Nam Á.

Toàn cảnh nhà máy VAL tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1. Ảnh: VAL

Khi vận hành hết công suất, cả hai dây chuyền ép dầu sẽ xử lý tới 2,6 triệu tấn đậu nành và sản xuất gần 2 triệu tấn khô dầu đậu nành mỗi năm, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu thức ăn chăn nuôi trong nước. Bên cạnh phục vụ ngành chăn nuôi, nhà máy ước tính sản xuất hơn 500.000 tấn dầu thô đậu nành mỗi năm, phục vụ cả nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Ông Nguyễn Công Vinh - Phó chủ tịch UBND TP HCM (giữa), ông Rajpal Singh - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Singapore tại Việt Nam (thứ 8 từ phải qua), bà Anne Benjaminson - Phó tổng Lãnh sự Mỹ (thứ 6 từ phải qua) tại TP HCM cùng các lãnh đạo địa phương, đơn vị cắt băng khánh thành dây chuyền. Ảnh: VAL

Tổ hợp VAL nằm trên khu đất có diện tích 11,2 ha tại trung tâm khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thiết kế chuyên biệt nhằm tối ưu hiệu suất và chất lượng sản phẩm. Tổ hợp có 8 silo lưu trữ nguyên liệu với tổng sức chứa 120.000 tấn, trang bị hệ thống kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm hoàn toàn tự động, giúp duy trì độ tươi, ổn định dưỡng chất, đáp ứng các tiêu chuẩn chế biến tối ưu của hạt đậu nành.

Nhà máy được thiết kế với quy trình tự động hóa hoàn toàn từ làm sạch, tách vỏ, cán mỏng đến điều hòa và chiết xuất, nhờ tích hợp các công nghệ tiên tiến từ những nhà cung cấp hàng đầu thế giới như Desmet, Crown. Các cảm biến thông minh kết hợp với phân tích NIR liên tục giám sát các thông số quan trọng, giảm thiểu sai lệch và đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định. Quy trình sản xuất được vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm HACCP, HALAL, KOSHER, ISO 22000:2018, ISO 14001:2015, FSSC phiên bản 6 và OSHA, qua đó đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc minh bạch và trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Nhờ sản xuất tại nội địa, không mất quãng đường biển vận chuyển quốc tế, VAL cam kết cung cấp sản phẩm khô dầu đậu nành truy xuất nguồn gốc đầy đủ, giao hàng đúng hạn với lợi thế về độ tươi.

Ông Nguyễn Minh Vĩ - Tổng giám đốc VAL chia sẻ về chiến lược dài hạn của doanh nghiệp. Ảnh: VAL

VAL là công ty liên doanh giữa Bunge (Mỹ) và Wilmar (Singapore), chuyên hoạt động trong lĩnh vực chế biến hạt có dầu và cung cấp sản phẩm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Ông Nguyễn Minh Vĩ - Tổng giám đốc VAL chia sẻ việc đưa vào vận hành dây chuyền ép dầu đậu nành số 2 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược dài hạn của doanh nghiệp. Việc mở rộng công suất sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng ở cả thị trường trong nước và quốc tế. "Được vận hành bằng công nghệ tiên tiến và định hướng bởi chiến lược phát triển bền vững, VAL tự tin vào khả năng mang lại giá trị thiết thực cho các đối tác và cộng đồng - đóng góp vào sự phát triển của một ngành chăn nuôi hiện đại, tự chủ và bền vững", ông Vĩ nói.

Ông Nguyễn Công Vinh - Phó chủ tịch UBND TP HCM cho rằng, sự kiện khánh thành dây chuyền ép dầu số 2 là minh chứng cho niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế về triển vọng phát triển của TP HCM. Nhà máy được kỳ vọng trở thành một dự án chế biến nông sản quy mô lớn trong khu vực Đông Nam Á, sở hữu dây chuyền sản xuất hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt và phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của thành phố.

"Với vị trí thuận lợi cùng với khả năng cung cấp khoảng 30% thị phần khô đậu nành cho ngành thức ăn chăn nuôi, dự án sẽ đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực - thực phẩm, giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng và ổn định giá thành cho ngành chăn nuôi", ông Vinh nói. Cũng theo ông, dự án sẽ bổ sung nguồn thu ngân sách, tạo ra hàng nghìn việc làm ổn định với thu nhập cao, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho địa phương.

Ông Nguyễn Công Vinh - Phó chủ tịch UBND TP HCM phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: VAL

Dây chuyền ép dầu đậu nành số 2 vừa được khánh thành cũng hướng đến mục tiêu "tăng trưởng xanh - phát triển có trách nhiệm" mà VAL đã đề ra ngay từ những ngày đầu hoạt động tại Việt Nam. Nhà máy tích hợp hệ thống thu hồi và tái sử dụng nhiệt thải nhằm giảm tiêu hao năng lượng, hệ thống tuần hoàn nước khép kín để tối ưu hóa sử dụng tài nguyên và hạn chế xả thải, cùng với quy trình tự động hóa liên tục nhằm giảm thiểu rủi ro tại nơi làm việc.

VAL đồng thời duy trì văn hóa an toàn thông qua các chương trình đào tạo thường xuyên trên toàn bộ hoạt động sản xuất. Bằng việc đề cao ba trụ cột cốt lõi: hiệu quả - bền vững - an toàn, đơn vị tăng cường năng lực sản xuất đồng thời khẳng định trách nhiệm đối với môi trường, cộng đồng và các thế hệ tương lai, hướng đến tăng trưởng bền vững.

Hoàng Anh