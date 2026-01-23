Nhà máy Đồ hộp Hạ Long ở Hải Phòng 'chưa thể xác định thời điểm tiếp tục sản xuất'

Nhà máy Đồ hộp Hạ Long tại Hải Phòng chưa xác định thời điểm trở lại hoạt động vì cần nhiều thời gian khắc phục sự cố.

Tại báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 22/11, Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) cho biết họ "chưa thể xác định thời điểm cụ thể tiếp tục sản xuất kinh doanh" với nhà máy tại Hải Phòng.

Halong Canfoco cho biết hệ thống chứng nhận quản lý ISO bị thu hồi, chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC 22000 bị đình chỉ hiệu lực. Từ đó đến nay, công ty đã kiện toàn bộ máy quản lý, rà soát toàn bộ chuỗi cung ứng, hoàn thiện các quy trình sản xuất. Đồng thời, họ nói cũng xây dựng và triển khai các biện pháp phòng ngừa tái phát sự cố, đào tạo lại cho người lao động...

Tuy nhiên, sau khi rà soát và đánh giá tình hình, công ty nhận thấy cần nhiều thời gian hơn để khắc phục và vẫn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ quan, khách quan. Vì vậy, nhà máy của doanh nghiệp tại Hải Phòng tiếp tục dừng hoạt động.

Trước đó, từ 12/1, nhà máy tại Hải Phòng của doanh nghiệp phải dừng hoạt động trong 14 ngày, sau khi vụ việc 130 tấn heo nhiễm bệnh trong kho nguyên liệu được công bố.

Nhà máy Công ty Đồ Hộp Hạ Long tại Hải Phòng, ngày 13/1/2026. Ảnh: Lê Tân

Hôm 10/1, Công an Hải Phòng bắt Tổng giám đốc Halong Canfoco Trương Sỹ Toàn để phục vụ điều tra hành vi thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh tại các kho lạnh của doanh nghiệp. HĐQT công ty giao ông Cao Nhật Huy, Phó giám đốc sản xuất tạm thời điều hành nhà máy.

Thành lập năm 1957 tại Hải Phòng, tiền thân của Halong Canfoco là Nhà máy Cá hộp Hạ Long. Năm 2021, công ty niêm yết trên sàn chứng khoán với mã CAN.

Sau gần 70 năm, Halong Canfoco đang sản xuất hàng loạt sản phẩm như xúc xích, đồ hộp, hàng đông lạnh... phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Nhà máy Đồ hộp Hạ Long tại Hải Phòng nằm ở số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền. Nhà máy này rộng hơn 57.100 m2. Quy mô sản xuất thực phẩm, hải sản với công suất 4.440 tấn mỗi năm. Trong đó, công suất thịt hộp 1.179 tấn, cá hộp 71 tấn, chả giò 109 tấn, xúc xích 2.202 tấn, hạt sen đóng hộp 495 tấn, rau quả đóng hộp 384 tấn. Ngoài nhà máy chính ở Hải Phòng, công ty còn có hai cơ sở sản xuất tại Đà Nẵng và Đồng Tháp.

Trong thời gian tạm dừng sản xuất 14 ngày, theo phương án báo cáo Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng, công ty này khẳng định vẫn trả lương cho công nhân. Theo đó, lao động làm việc tại trạm thu mua hạt sen Đồng Tháp nhận 3,7 triệu đồng/tháng, lao động tại các khu vực còn lại nhận 5,31 triệu đồng/tháng.

Ngoài tiền lương, công ty thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và phúc lợi khác theo quy định pháp luật cùng quy chế nội bộ.

