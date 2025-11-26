Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 sắp hoàn thành

Đồng NaiNhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, dự kiến khánh thành vào đầu tháng 12.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 tại Đồng Nai là dự án điện khí LNG do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) làm chủ đầu tư. Cả hai là mắt xích quan trọng trong chuỗi LNG Thị Vải - Nhơn Trạch.

Với tổng công suất 1.624 MW, hai nhà máy được kỳ vọng trở thành "đòn bẩy" giữ cân bằng cho hệ thống điện trong bối cảnh năng lượng tái tạo tăng nhanh và đòi hỏi nguồn điện nền linh hoạt, ổn định. Bên cạnh đó, dự án cũng giúp giảm áp lực cung ứng vào mùa khô, mở đường cho việc sử dụng LNG, công nghệ tuabin khí hiện đại và xa hơn là tích hợp hydrogen trong tương lai.

Dự án Nhơn Trạch 3 và 4 đánh dấu bước tiến mới trong mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng nguồn điện của PV Power. Ảnh: PV Power

Với chiến lược phát triển dựa trên 5 trụ cột chính, Petrovietnam xác định PV Power là "cánh tay" chủ lực trong lĩnh vực điện, đang vận hành 5.830 MW công suất, đóng góp khoảng 280 tỷ kWh cho hệ thống điện quốc gia. Dự án trở thành một bước tiến mới trong việc mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng nguồn điện quốc gia của PV Power.

Bên cạnh nỗ lực của lực lượng thi công, dự án còn nhận được sự hỗ trợ sát sao từ Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, các bộ ngành, UBND tỉnh Đồng Nai và các đơn vị trong ngành điện. Sự phối hợp đồng bộ kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đấu nối và hạ tầng, giúp dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn như kỳ vọng ban đầu.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn (áo cam, thứ hai, từ phải sang) khảo sát công trường dự án. Ảnh: Petrotime

Lãnh đạo Petrovietnam cho biết việc đưa Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 vào vận hành là minh chứng cho tinh thần "tiên phong, dám nghĩ, dám làm" của ngành dầu khí trong làm chủ công nghệ phát điện hiện đại, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm phát thải. Sự xuất hiện của hai nhà máy này cho thấy quá trình chuyển dịch năng lượng đã bước ra khỏi định hướng trên giấy, được cụ thể hóa bằng các tổ máy, đường ống, bến cảng và từng giờ lao động tại công trường, góp phần thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Hải My