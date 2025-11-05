Nhà máy điện mặt trời công suất 50 MW với 77.000 tấm pin quang điện sẽ đặt trên mái một nhà kho của công ty thép Bahrain Steel BSC.

Điện mặt trời trên mái nhà là giải pháp hiệu quả giúp tiết kiệm diện tích đất. Ảnh: ESG

Theo PV Magazine, công ty đầu tư Foulath Holding và công ty năng lượng Yellow Door Energy hôm 2/11 thông báo kế hoạch phát triển dự án điện mặt trời 123 MW ở quốc đảo Bahrain. Dự án sẽ xây dựng 10 nhà máy điện mặt trời trên mái nhà cùng 4 cụm pin quang điện trên mặt đất với tổng cộng gần 190.000 tấm pin, trải rộng trên diện tích 707.000 m2. Trong số đó, nhà máy 50 MW bao gồm 77.000 tấm pin lắp trên nhà kho rộng 262.000 m2 của Bahrain Steel BSC, một chi nhánh của Foulath Holding, sẽ trở thành nhà máy điện mặt trời trên mái nhà lớn nhất thế giới. Dự án mới là bước chủ chốt giúp Bahrain theo đuổi mục tiêu không thải carbon vào năm 2060.

Theo thỏa thuận mua bán điện, Yellow Door Energy sẽ chịu trách nhiệm giám sát tài chính, thiết kế, xây dựng, bàn giao, vận hành và bảo trì dự án điện mặt trời. Dự án sẽ sản xuất hơn 200 GWh điện mỗi năm khi đi vào hoạt động, giúp Bahrain cắt giảm hơn 90.000 tấn khí thải chứa carbon từ hoạt động sản xuất thép.

Quyết định hợp tác giữa Foulath Holding và Yellow Door Energy sẽ giúp hai doanh nghiệp giảm chi phí năng lượng nhưng không giảm vốn đầu tư ban đầu hoặc kéo theo rủi ro vận hành. Hiện nay, các dự án điện mặt trời đang hoạt động của Yellow Door Energy đã tạo hơn hơn một tỷ kilowatt-hours (kWh) năng lượng sạch và giảm 400.000 tấn khí thải chứa carbon.

Là một quốc đảo nhỏ, Bahrain đối mặt nhiều áp lực khi phát triển trang trại điện mặt trời quy mô lớn trên mặt đất. Việc lắp đặt pin quang điện trên mái nhà cung cấp giải pháp tiết kiệm diện tích và dễ mở rộng quy mô để khai thác nguồn năng lượng sạch mà không ảnh hưởng tới tài nguyên đất quý giá. Theo số liệu của Cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA), công suất điện mặt trời tích lũy của Bahrain là 66 MW tính đến cuối năm ngoái. Năm 2017, nước này thông báo kế hoạch đưa vào hoạt động 255 MW điện mặt trời vào cuối năm nay.

An Khang (Theo Interesting Engineering, PV Magazine)