Nhà máy điện hạt nhân Pháp ngừng hoạt động vì bầy sứa

Nhà máy điện hạt nhân Gravelines lớn nhất nước Pháp ngưng hoạt động vì bầy sứa lọt vào máy bơm nước dùng để làm mát lò phản ứng.

Tập đoàn năng lượng Pháp EDF ngày 11/8 cho biết nhà máy điện hạt nhân Gravelines, ở miền bắc đất nước, phải ngừng hoạt động 4 lò phản ứng do một bầy sứa bị hút vào hệ thống lọc nước của các máy bơm được dùng để làm mát lò phản ứng.

Nhà máy điện hạt nhân Gravelines ở miền bắc nước Pháp. Ảnh: Reuters

EDF nói ba lò phản ứng tự động ngắt vào tối 10/8 khi hệ thống lọc trống (filter drum) của trạm bơm bị tắc nghẽn do sự xuất hiện "bất ngờ, với số lượng lớn" của đàn sứa. Một tổ máy ngừng hoạt động vào rạng sáng 11/8 với lý do tương tự. Cơ quan này nói thêm sự cố không ảnh hưởng tới an toàn của nhà máy cũng như an toàn của nhân viên hay môi trường xung quanh.

"Các đơn vị trong nhà máy đã được điều động và đang xem xét, can thiệp để khởi động lại các tổ máy một cách an toàn tuyệt đối", EDF cho biết thêm.

Sự cố khiến toàn bộ nhà máy điện hạt nhân Gravelines ngừng hoạt động, do hai lò phản ứng còn lại cũng đang được bảo trì theo lịch. Gravelines là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Tây Âu với 6 lò phản ứng, mỗi lò có công suất 900 MW. Nhà máy dự kiến đưa vào hoạt động hai lò phản ứng thế hệ mới, mỗi lò có công suất 1.600 MW, vào năm 2040.

Một số loài sứa có nguồn gốc từ Biển Bắc và thường xuất hiện gần nhà máy điện hạt nhân Gravelines vào mùa hè khi nước biển ấm.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)