Nhà máy điện hạt nhân đóng cửa lò phản ứng do sứa

PhápNhà máy điện hạt nhân Paluel tuần trước phải đóng cửa một trong bốn lò phản ứng khi đàn sứa lớn xâm nhập bộ lọc của trạm bơm nước.

Electricité de France (EDF), công ty năng lượng quốc gia Pháp, xác nhận sứa xâm nhập khiến nhà máy Paluel tại vùng Normandy phải giảm 2,4 GW sản lượng điện. Cụ thể, lò phản ứng số 4 phải dừng hoạt động và công suất tại lò phản ứng số 3 bị giảm để phòng ngừa. Hiện lò số 1 vận hành hết công suất còn lò số 2 đang bảo trì.

Paluel đang nỗ lực khôi phục hoàn toàn hoạt động của các lò. "Các đội ngũ tại nhà máy được huy động và tiến hành những chẩn đoán, can thiệp cần thiết nhằm khởi động lại tổ máy sản xuất số 4 an toàn cũng như khôi phục toàn bộ công suất cho tổ máy số 3", EDF cho biết.

Nhà máy điện hạt nhân Paluel ở miền bắc nước Pháp. Ảnh: EDF

Theo Hiệp hội Hạt nhân Thế giới (WNA), năng lượng hạt nhân đóng góp khoảng 70% mức năng lượng tiêu thụ tại Pháp. Paluel là nhà máy điện hạt nhân lớn thứ hai nước này với công suất 5,2 GW. Nhà máy có 4 lò phản ứng, mỗi lò tạo ra 1,3 GW điện.

Paluel cũng là một trong nhiều nhà máy điện lấy nước biển trực tiếp từ đại dương để làm mát khi vận hành. Nhà máy sử dụng nước từ eo biển Manche, nơi có nhiệt độ ấm hơn và điều kiện lý tưởng cho sứa sinh sản. Nhiều đàn sứa trú ngụ tại đây, do đó có thể dễ dàng tìm đường vào trạm bơm.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng sứa gây rắc rối cho nhà máy điện hạt nhân Pháp. Giữa tháng 8, nhà máy Gravelines cũng phải đóng cửa do một đàn sứa "khổng lồ và khó dự đoán" gây tắc nghẽn hệ thống làm mát, khiến 4 tổ máy tự động tắt. Năm 1993, Gravelines cũng gặp tình huống tương tự.

Sứa cũng gây rắc rối cho nhà máy điện hạt nhân ven biển của một số nước khác, như Torness ở Scotland năm 2021 và Shimane ở Nhật Bản năm 2011. Giống như Paluel, lò phản ứng của các nhà máy này lấy trực tiếp nước biển để làm mát.

Giới khoa học nhận định những sự kiện như vậy có thể trở nên phổ biến hơn do nhiều yếu tố như ấm lên toàn cầu, sự xuất hiện của các loài sinh vật biển xâm lấn, tình trạng mất môi trường sống của động vật ăn thịt và nạn đánh bắt quá mức.

