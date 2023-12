Nhà máy Đạm Cà Mau đạt mốc sản xuất 10 triệu tấn urê

Nhà máy Đạm Cà Mau thuộc Công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau vừa đạt sản lượng 10 triệu tấn urê vào ngày 7/12.

Theo đại diện doanh nghiệp, thành công này có được nhờ sự góp sức của hơn 1.000 lao động, tạo doanh thu lũy kế hơn 100.000 tỷ đồng. Con số 10 triệu tấn urê đến từ những thành quả lao động, những sáng kiến sáng chế của đội ngũ cán bộ công nhân viên Phân bón Cà Mau giúp tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao năng suất lao động. Năm 2023, công tác sáng tạo, đổi mới nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ tiếp tục được chú trọng đầu tư và mang về lợi ích thiết thực quy đổi ra hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp. Nhà máy là một trong những đơn vị tiên phong trong phong trào "Một triệu sáng kiến" của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Phân bón Cà Mau phát biểu tại sự kiện Chào mừng Nhà máy Đạm Cà Mau đạt mốc sản lượng 10 triệu tấn urê.. Ảnh: Phân bón Cà Mau

Với dây chuyền sản xuất hiện đại chuẩn EU và các nước G7, Phân bón Cà Mau vừa sản xuất hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn, thân thiện, tuân thủ chặt chẽ quy định chuẩn mực về môi trường. Trong đó, đơn vị nhận nhiều chứng nhận, giải thưởng danh giá về tiết giảm nhiên liệu, an toàn lao động và môi trường sống như: Vì môi trường xanh quốc gia (năm 2014 - 2 lần), Năng lượng bền vững (năm 2020), chứng nhận "Vận hành an toàn ổn định suốt 45 ngày" bởi nhà bản quyền Nhật Bản TOYO...

Ban lãnh đạo công ty gửi lời chúc mừng tập thể cán bộ, công nhân viên Nhà máy Đạm Cà Mau. Ảnh: Phân bón Cà Mau

Mỗi năm Phân bón Cà Mau cung ứng ra thị trường từ 860.000 tấn urê cho nội địa và xuất khẩu. Đây là nhà sản xuất nội địa có khả năng sản xuất urê hạt đục, được đánh giá chất lượng ổn định, dinh dưỡng đủ - bền, thích hợp với đa dạng cây trồng và thổ nhưỡng, góp phần tích cực vào mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Sau hơn 11 năm tiếp nhận vận hành nhà máy, Phân bón Cà Mau giờ đã vươn ra biển lớn, ổn định 30% thị phần tại Campuchia, có mặt tại 18 nước trên thế giới, chinh phục các thị trường khó tính như Pháp, Mỹ, Nam Mỹ, Peru, Mexico... góp phần vào thành tích một tỷ USD xuất khẩu toàn ngành.

Năm 2023, công ty tiếp tục cập nhật, đổi mới, nghiên cứu để ứng dụng ESG vào quản trị doanh nghiệp, cho thấy những nỗ lực phát triển kiên định mục tiêu kiến tạo nền nông nghiệp bền vững.

Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Đạm Cà Mau. Ảnh: Phân bón Cà Mau

Nhà máy Đạm Cà Mau (tổng đầu tư 780 triệu USD) hình thành vào ngày 29/1/2012, tại vùng đất mũi Cà Mau. Qua hơn 11 năm kể từ khi có sản phẩm thương mại đầu tiên, đơn vị phát triển vững mạnh, năng lực phục vụ hàng triệu nông dân bằng những dòng phân bón dinh dưỡng cao, phù hợp với nhiều loại cây trồng và vùng đất. Ứng dụng thành tựu công nghệ trên nền tảng công nghiệp hóa dầu giúp công ty đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo kinh tế nông nghiệp nước nhà theo hướng phát triển xanh, bền vững.

Nhà máy luôn sản xuất ổn định từ 100% đến 115% so với công suất thiết kế trong suốt thập kỷ qua. Từ bỡ ngỡ ban đầu, đội ngũ nhanh chóng làm chủ công nghệ, tự bảo dưỡng tổng thể hơn 2.600 hạng mục phức tạp, luôn đảm bảo các tiêu chí an toàn - chất lượng - tiết kiệm, hoàn thành đạt và vượt tiến độ kế hoạch.

Như Ý