Nhà máy của 'vua bánh gạo' Đài Loan tại Tiền Giang khánh thành

Công ty TNHH Want Want Việt Nam vừa khánh thành nhà máy tại khu công nghiệp Long Giang, dự kiến tạo ra doanh thu 150 triệu USD một năm.

Nhà máy của Want Want Việt Nam có tổng vốn đầu tư 50 triệu USD, tọa lạc trên diện tích khoảng 75.000 m2, nhân công khi chạy hết công suất tối đa lên đến 2.000 người. Nhà máy có nhiều dây chuyền sản xuất khác nhau: 5 dây chuyền sản xuất các loại bánh gạo và snack, 2 dây chuyền sản xuất kem, 2 dây chuyền sản xuất thức uống từ sữa.

Hiện tại, nhà máy vận hành 3 dây chuyền sản xuất bánh gạo, dự định cuối năm nay, các dây chuyền còn lại sẽ được trang bị đầy đủ. Ngoài sản xuất các loại thực phẩm phục vụ cho việc ăn vặt - bánh gạo mang thương hiệu Want Want, nhà máy này còn có dịch vụ OEM – gia công sản phẩm cho các doanh nghiệp, thương hiệu khác.

Nhà máy Want Want Việt Nam tại khu công nghiệp Long Giang – Tiền Giang. Ảnh: Want Want Việt Nam

Trong buổi khánh thành, Tập đoàn Want Want cũng thể hiện những mục tiêu, sự tin tưởng và kỳ vọng của mình tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á sau khi nhà máy chính thức đi vào hoạt động. Cột mốc đặc biệt này của Want Want Việt Nam còn có sự tham dự và cắt băng khánh thành của Chủ tịch Tập đoàn Want Want - ông Thái Diễn Minh.

Ông Chen Han Hua - Tổng giám đốc Công ty TNHH Want Want Việt Nam nói: "Chúng tôi mong muốn trở thành doanh nghiệp về thực phẩm hàng đầu Việt Nam trong tương lai như đã làm được ở Đài Loan và nhiều nước khác. Khi có ý định lấn sân khu vực Đông Nam Á, chúng tôi đã cân nhắc khá nhiều nước rồi mới đi đến quyết định đặt nhà máy tại Việt Nam, hay cụ thể hơn là tại Tiền Giang. Chúng tôi chọn Việt Nam bởi đây là thị trường phát triển nhất Đông Nam Á".

Ông Thái Diễn Minh – Chủ tich tập đoàn Want Want trao cờ cho đại diện Want Want Việt Nam.. Ảnh: Want Want Việt Nam

Với nhà máy này, Want Want Việt Nam không chỉ muốn vươn cao và vươn xa tại Việt Nam mà cả khu vực Đông Nam Á. Vào cuối năm, sau khi xây dựng hết khuôn viên nhà máy và lắp đặt hoàn thiện hệ thống dây chuyền, nhà máy có thể sản xuất nhiều sản phẩm hơn ở Việt Nam.

Công ty cam kết sẽ đầu tư nhiều hơn vào nhà máy ở Tiền Giang cũng như ngày càng sử dụng nhiều hơn các nông sản Tiền Giang và các tỉnh lân cận. Sản phẩm của nhà máy không chỉ phân phối ở Việt Nam mà còn xuất khẩu ra các nước lân cận.

Các sản phẩm mang thương hiệu Want Want đang được bày bán tại Việt Nam. Ảnh: Want Want Việt Nam

Tập đoàn Want Want được thành lập vào năm 1962, tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp thực phẩm I Lan Foods IND. Co., LTD. Năm 1983, Chủ tịch Thái Diễn Minh đã sáng lập nhãn hiệu Want Want. Đầu những năm 90, họ bắt đầu sang Trung Quốc đầu tư và mở thêm nhà máy. Hiện tại, Want Want là thương hiệu bánh gạo có thị phần lớn nhất Đài Loan cũng như Trung Quốc.

Sau nhiều năm phát triển, Want Want đã đặt chân đến 60 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á, châu Phi, Bắc Mỹ, Trung và Nam Mỹ, châu Đại Dương và châu Âu. Hiện tập đoàn có trên 100 nhà máy và hơn 50.000 nhân viên trên khắp thế giới. Ngoài ngành thực phẩm và đồ uống, Want Want còn đặt chân vào rất nhiều lĩnh vực ngành nghề khác như: truyền thông, bảo hiểm, y tế, khách sạn, dưỡng lão, văn hóa... và phát triển không ngừng theo mục tiêu đa nguyên hóa. Want Want đang không ngừng mở rộng bản đồ nghiệp vụ, khai thác thị trường Đông Nam Á, theo đuổi hợp tác công nghiệp đa nguyên hóa.

Want Want bước chân vào thị trường Việt Nam từ cuối năm 2019, trong giai đoạn chờ đợi nhà máy ở Tiền Giang hoàn thiện và đi vào hoạt động, họ đã nhập khẩu các sản phẩm của mình về bán tại thị trường Việt Nam. Khi động thổ vào tháng 7/2020, kế hoạch lúc đó là nhà máy sẽ vận hành trong năm 2021. Song do Covid-19 nên đến tháng 5/2022, nhà máy này mới có thể đi vào hoạt động.

Các sản phẩm Want Want được bày bán tại Việt Nam gồm: bánh gạo rong biển, bánh gạo senbei vị nước tương kiểu Nhật, bánh tuyết hương gạo Nhật, snack gạo. Ngoài ra, công ty còn có các sản phẩm thuộc dòng thức uống dinh dưỡng OPAO, thức uống dinh dưỡng Yogurt Drink vị sữa chua, kẹo sữa và các loại kẹo dẻo.Nhà máy Want Want Việt Nam đi vào hoạt động từ tháng 5/2022 tại Tiền Giang.

(Nguồn: Want Want Việt Nam)