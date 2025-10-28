Nhà máy 150 tuổi đứng sau chất lượng toàn cầu của Prospan

Nhà máy Engelhard hơn 150 năm tại Đức là nơi duy nhất sản xuất Prospan, bảo chứng chất lượng toàn cầu theo tiêu chuẩn GMP-EU cho mọi thị trường.

Prospan từ lâu đã là cái tên quen thuộc trong tủ thuốc của nhiều gia đình Việt, được tin dùng tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Đằng sau sản phẩm này là Engelhard Arzneimittel - công ty dược phẩm thành lập từ năm 1872, hoạt động liên tục hơn 150 năm tại Đức. Từ xuất phát điểm là một hiệu thuốc nhỏ ở Frankfurt, Engelhard phát triển thành một trong những nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu châu Âu, với triết lý "một chuẩn chất lượng toàn cầu".

Engelhard Arzneimittel đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hiện đại. Ảnh: Engelhard Arzneimittel

Khác với nhiều hãng dược chọn gia công ở nước ngoài, Engelhard chỉ sản xuất tại nhà máy duy nhất ở Niederdorfelden (Đức). Đây là lời cam kết rằng mọi sản phẩm của hãng dù bán ở Đức, Pháp, Australia, Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào đều được kiểm soát chặt chẽ theo tiêu chuẩn GMP-EU, nhằm đảm bảo chất lượng đồng nhất đến tay người dùng. Từng chai siro hay viên ngậm Prospan đều được sản xuất, đóng gói và kiểm định tại chính nhà máy này.

Engelhard Arzneimittel hiện là một trong những doanh nghiệp tiên phong lĩnh vực dược liệu châu Âu, với danh mục sản phẩm phong phú, được đánh giá cao về độ an toàn và khả năng dung nạp. Năm 2004, hãng được trao giải thưởng Thách thức Hóa học Xanh của Tổng thống Đức cho "Thiết kế hóa chất an toàn hơn", ghi nhận nỗ lực phát triển bền vững và thân thiện sức khỏe con người.

Chất lượng sản phẩm của Engelhard được bảo chứng qua quy trình nghiên cứu, sản xuất, kiểm nghiệm khép kín. Mọi hoạt chất đều được chọn lựa có cơ sở khoa học, trải qua kiểm nghiệm nghiêm ngặt về độ an toàn, hiệu quả điều trị và tính dung nạp. Thương hiệu chú trọng minh bạch và đạo đức trong nghiên cứu dược, hạn chế tối đa tá dược gây kích ứng, ưu tiên thành phần tự nhiên nếu vẫn đảm bảo tác dụng y học. Triết lý này giúp Engelhard đưa các sản phẩm của mình vượt khỏi biên giới nước Đức, hiện diện tại hơn 100 quốc gia.

Thuốc ho Prospan được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại theo chuẩn châu Âu. Ảnh: Engelhard Arzneimittel

Trong hơn 75 năm qua, thuốc ho thảo dược Prospan là sản phẩm tiêu biểu, phản ánh đầy đủ triết lý của Engelhard là kết hợp dược liệu tự nhiên với chuẩn khoa học nghiêm ngặt. Prospan được sản xuất và đóng chai tại Niederdorfelden, Đức, với thành phần chính là chiết xuất lá thường xuân. Công thức độc quyền này đã được đăng ký bản quyền tại Cơ quan Sáng chế châu Âu (EPO) và Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO).

Thuốc ho Prospan có ba dòng sản phẩm chủ đạo, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng người dùng. Trong đó, Prospan Cough Syrup được chiết xuất dưới dạng siro dễ uống, dễ hấp thu. Với thành phần chính là cao khô lá thường xuân, không cồn - không đường - không chất tạo màu, siro ho Prospan giúp giảm ho, tiêu đờm, hỗ trợ chống co thắt phế quản, phù hợp bệnh nhân bị viêm đường hô hấp cấp có kèm theo ho hoặc viêm phế quản mạn tính. Với hương vị cherry ngọt dịu dễ uống, sản phẩm chai 100ml phù hợp với mọi đối tượng người dùng từ trẻ sơ sinh.

Tại Việt Nam, Prospan có 3 dòng sản phẩm chủ đạo phù hợp với từng độ tuổi. Ảnh: Sohaco

Prospan Forte cũng có thành phần chính là cao khô lá thường xuân và được bào chế ở dạng siro, đóng chai 100ml. Đặc biệt, Siro Prospan Forte còn được bổ sung hương bạc hà the mát, tạo cảm giác dễ chịu ở vùng họng, phù hợp với trẻ em 6 tuổi trở lên và người lớn. Vì trong thành phần không có đường nên sản phẩm phù hợp với cả người tiểu đường và người ăn kiêng.

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, Engelhard Arzneimittel đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm Prospan Lozenges dạng viên ngậm mềm với hương cam dịu nhẹ, không chứa đường. Viên ngậm Prospan Lozenges có thể đặt sâu trong cổ họng mà không gây sạn lưỡi, hay rát lưỡi. Thiết kế dạng vỉ nhỏ gọn, tiện lợi cho người dùng mang theo khi đi học hay đi làm để sẵn sàng bảo vệ đường hô hấp.

Trải qua nhiều thế hệ, Engelhard Arzneimittel vẫn kiên định với triết lý "Made in Germany" - sản xuất tại Đức, kiểm định tại Đức, và phân phối ra toàn cầu. Prospan được nhập khẩu nguyên hộp từ Đức và phân phối tại Việt Nam bởi Tập đoàn Dược phẩm Sohaco. Sản phẩm hiện có mặt tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Thế Đan