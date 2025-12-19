Nhà mạng triển khai điểm giao dịch không giấy tờ

TP HCMVNPT triển khai 12 điểm giao dịch không giấy tờ, cho phép người dùng thực hiện nhiều thủ tục trên môi trường số.

Tại sự kiện triển khai mô hình ở TP HCM sáng 19/12, đại diện VNPT cho biết đây là những điểm giao dịch "không giấy tờ" đầu tiên của họ, ứng dụng công nghệ số xuyên suốt toàn bộ quy trình phục vụ, giúp người dùng không cần dùng giấy bút để viết.

Người dùng khi có nhu cầu làm việc với nhà mạng sẽ đặt lịch trực tuyến trên ứng dụng MyVNPT. Khi đến điểm giao dịch, họ quét mã QR lấy số và được phục vụ ưu tiên. Từ việc đăng ký trước, hệ thống cũng sẽ sàng lọc các yêu cầu có thể tự thực hiện trên môi trường số, hướng dẫn khách hàng xử lý trên ứng dụng thay vì phải đến giao dịch trực tiếp.

Một khách hàng được nhân viên hỗ trợ làm thủ tục tại điểm giao dịch không giấy tờ, sáng 19/12. Ảnh: Mai Hồng

Các dịch vụ hiện có thể thực hiện tại điểm giao dịch không giấy tờ gồm viễn thông, công nghệ thông tin, như mạng di động VinaPhone, Internet băng rộng VNPT, truyền hình MyTV, cùng các giải pháp số như chữ ký số SmartCA, nền tảng OneSME dành cho doanh nghiệp, cùng một số giải pháp phục vụ hộ kinh doanh.

Theo đại diện tập đoàn, điểm khác biệt của mô hình mới nằm ở việc chuẩn hóa và số hóa toàn bộ quy trình phục vụ, mang lại trải nghiệm nhất quán giữa làm trực tuyến và trực tiếp. Để làm được điều đó, toàn bộ hồ sơ, quy trình giao dịch được số hóa. Các biểu mẫu điện tử được hệ thống tự động trích xuất thông tin khách hàng, khách chỉ cần kiểm tra, chụp giấy tờ cần thiết và ký xác nhận trên thiết bị điện tử tại quầy.

"Toàn bộ hồ sơ giao dịch được lưu trữ tập trung 100% trên hệ thống quản lý khách hàng, thay thế hoàn toàn việc lưu trữ giấy tờ truyền thống", đại diện đơn vị cho biết.

Ngoài lợi ích cho người dùng, cách làm mới được đánh giá sẽ giúp việc quản lý nhanh và minh bạch hơn. Chẳng hạn với việc thanh toán, khách hàng thực hiện qua việc quét mã QR, chuyển khoản và được ghi nhận trên hệ thống lập tức, đồng thời tự động đối soát và gạch nợ trên hệ thống. Hay khi kết thúc phiên giao dịch, khách hàng sẽ được đề nghị đánh giá. Dữ liệu đánh giá được theo dõi theo từng điểm giao dịch, giao dịch viên và loại nghiệp vụ, làm cơ sở cho công tác quản trị chất lượng và cải tiến dịch vụ, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm thao tác thủ công và đảm bảo đúng quy trình, đúng quy định pháp lý.

Theo VNPT, mô hình này được triển khai trước tại 12 cửa hàng tại TP HCM, dự kiến tiếp tục được mở rộng thời gian tới trong thành phố cũng như trên toàn quốc. Ngoài ra, hệ thống cửa hàng và điểm giao dịch truyền thống vẫn được duy trì nhằm phục vụ nhóm khách hàng chưa quen thao tác trên nền tảng số hoặc cần hỗ trợ trực tiếp.

"Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng", đại diện tập đoàn nói, cho biết việc này giúp trải nghiệm dịch vụ của người dân, doanh nghiệp thuận tiện và minh bạch hơn.

Lưu Quý