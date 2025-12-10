Nhà mạng Saymee tăng trưởng thuê bao nhờ giới trẻ

Bằng cách tung dòng SIM kết hợp yếu tố "huyền học", xây dựng hệ sinh thái số đáp ứng nhu cầu giới trẻ, nhà mạng Saymee ghi nhận thuê bao mới tăng trưởng vượt bậc.

Nhà mạng Saymee vừa công bố kết quả kinh doanh năm nay với mức tăng trưởng 70% về số lượng thuê bao phát triển mới và 47% về doanh thu thuê bao hàng tháng. Theo đại diện doanh nghiệp, động lực chính đến từ chiến lược chuyển đổi từ một nhà mạng viễn thông đơn thuần sang thương hiệu cung cấp "lối sống số" cho thế hệ Z.

Trọng tâm của chiến lược là việc ra mắt sản phẩm Sim Son. Thay vì cạnh tranh bằng giá cước, Saymee chọn hướng đi khác biệt khi tích hợp các yếu tố huyền học (Thần số học, Cung hoàng đạo, 12 con giáp...) vào việc lựa chọn số điện thoại. Sản phẩm này nhắm đến nhu cầu tìm kiếm sự may mắn, gia tăng tự tin và thể hiện bản sắc cá nhân của người trẻ.

"Chúng tôi nhận thấy Gen Z có xu hướng tin vào các yếu tố có thể mang lại năng lượng tích cực. Sim Son được phát triển để đáp ứng nhu cầu đó, biến số điện thoại thành một công cụ hỗ trợ tinh thần, được cá nhân hóa ở mức độ sâu", đại diện Saymee cho biết. Để quảng bá cho sản phẩm, thương hiệu này hợp tác với đạo diễn Neko Lê, một nhân vật có ảnh hưởng trong giới trẻ.

Bên cạnh sản phẩm chủ lực, một trụ cột khác trong chiến lược của Saymee là hệ sinh thái tiện ích tích hợp trên ứng dụng di động. Theo định hướng "trò chơi hóa" (gamification), ứng dụng này cho phép người dùng tích điểm thông qua các trò chơi để đổi voucher mua sắm, ăn uống. Cách tiếp cận này nhằm gia tăng tương tác và giữ chân người dùng thay vì chỉ cạnh tranh về các gói cước viễn thông truyền thống.

Trong năm qua, thương hiệu này cũng đẩy mạnh hiện diện trong lĩnh vực giải trí khi hợp tác với YeaH1 trong hai chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". Doanh nghiệp không chỉ tài trợ, còn đảm bảo hạ tầng mạng tại các sự kiện, đồng thời tổ chức các khu vực trải nghiệm để tiếp cận trực tiếp với khán giả trẻ.

Song song, Saymee tự tổ chức cuộc thi kiến thức trực tuyến "Đường lên đỉnh Saymee 2025", thu hút 20.198 người tham gia từ 1.206 cộng đồng trường THPT và đại học. Hoạt động này được hỗ trợ bởi các chiến dịch tiếp cận trực tiếp tại hàng trăm điểm trường trên cả nước.

Theo đánh giá của chuyên gia viễn thông, chiến lược của Saymee cho thấy sự thay đổi trong cách các nhà mạng mới tiếp cận thị trường. "Thay vì đối đầu trực diện về giá cước với các ông lớn, họ chọn một thị trường ngách là Gen Z và xây dựng một hệ sinh thái xoay quanh lối sống của nhóm khách hàng này. Dữ liệu tăng trưởng cho thấy hướng đi này đang có hiệu quả ban đầu", vị này phân tích.

Với nền tảng xây dựng, đại diện Saymee cho biết mục tiêu trong năm 2026 là tiếp tục mở rộng các tiện ích số, ứng dụng công nghệ mới để củng cố vị thế trong phân khúc khách hàng trẻ.

