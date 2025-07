Nhà mạng phải gỡ thông tin vi phạm trong vòng 24 giờ

Các nhà mạng phải ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin, dịch vụ, ứng dụng vi phạm pháp luật trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận yêu cầu, theo dự thảo Luật An ninh mạng.

Dự thảo Luật An ninh mạng (sửa đổi) đang được Bộ Công an lấy ý kiến. Dự luật được xây dựng trên cơ sở hợp nhất Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và Luật An ninh mạng năm 2018 nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ cấu tổ chức trong lĩnh vực an ninh mạng.

Tại Điều 13, dự thảo quy định trách nhiệm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam. Theo đó, doanh nghiệp phải xác thực thông tin người dùng khi đăng ký tài khoản số, bảo mật tài khoản, đồng thời có trách nhiệm cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu qua văn bản, thư điện tử, điện thoại hoặc hình thức khác.

Các nhà mạng cũng phải ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin, dịch vụ, ứng dụng vi phạm pháp luật trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận yêu cầu; đồng thời lưu trữ nhật ký hệ thống để phục vụ công tác điều tra, xử lý vi phạm.

Theo Bộ Công an, thực tiễn những năm qua cho thấy không gian mạng đang đặt ra nhiều nguy cơ mới đối với an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Trong đó, hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng và lộ, mất bí mật nhà nước tại Việt Nam diễn ra ngày càng phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia.

Tin tặc sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, không ngừng nâng cấp, cải tiến các dòng mã độc để tiến hành các chiến dịch tấn công mạng nhằm vào các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam. Mục tiêu chủ yếu nhằm vào hệ thống mạng thông tin của các cơ quan Trung ương và các tập đoàn, doanh nghiệp quan trọng; không chỉ nhằm thu thập thông tin tình báo, bí mật nhà nước, các chủ trương, chính sách đối ngoại, an ninh, quốc phòng của Việt Nam mà còn chuẩn bị sẵn để tiến hành các hành động tình báo, phát động các cuộc tấn công phá hoại khi cần thiết.

Chuyên gia theo dõi sự cố tại một trung tâm giám sát an toàn an ninh mạng. Ảnh: Trọng Đạt

Hàng năm, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) phát hiện hơn 2.600 trang, cổng thông tin điện tử tên miền ".vn" bị tin tặc tấn công, thay đổi giao diện hoặc chèn mã độc. Có hàng chục vụ lộ tài liệu bí mật nhà nước với hàng trăm đầu tài liệu, hàng trăm terabyte dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương bị chiếm đoạt.

Bộ Công an cũng cảnh báo hơn 7.500 nguồn phát tán thông tin xấu độc thu hút trên 83 triệu lượt tiếp cận, tương tác, tập trung công kích, chống phá đường lối, chính sách, kích động tập trung đông người nhân các sự kiện, ngày lễ lớn. Một số hội nhóm về bảo hiểm, bất động sản bị các tổ chức phản động lợi dụng để xuyên tạc, gây rối.

Trong bối cảnh đó, Bộ Công an cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Việc sửa đổi Luật An ninh mạng cũng nhằm thực hiện Nghị quyết số 18/2017 của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy. Theo đó, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng được chuyển từ Bộ Thông tin và Truyền thông sang Bộ Công an. Vì vậy, việc hợp nhất hai luật và sửa đổi đồng bộ là cần thiết để bảo đảm thống nhất đầu mối, không gián đoạn trong tổ chức thực thi.

Chính phủ dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật An ninh mạng sửa đổi tại kỳ họp thứ 10 vào cuối năm nay.

Sơn Hà