Nhà mạng dùng AI tối ưu kết nối, giảm nghẽn dịp Tết

Các nhà mạng cho biết AI có thể dự đoán quy mô sự kiện với độ chính xác 92% so với con người, từ đó tối ưu hóa tài nguyên, giảm nguy cơ nghẽn mạng dịp Tết.

Từ đầu tháng 2, các nhà mạng lớn tại Việt Nam công bố các giải pháp được triển khai nhằm đảm bảo mạng lưới hoạt động ổn định những ngày Tết. Đây thường là dịp chứng kiến sự di chuyển, thay đổi địa điểm sử dụng mạng di động của người dùng cả nước, đòi hỏi nhà mạng có biện pháp điều chỉnh nhằm tránh tình trạng nghẽn mạng, đặc biệt tại các khu vực đông người như lễ hội.

Viettel dự báo khoảng 7,2 triệu lượt người dùng di chuyển trong kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày, với nhu cầu chính là gọi thoại và sử dụng dữ liệu tốc độ cao. Nhà mạng ước tính lưu lượng 5G giờ cao điểm Tết 2026 sẽ tăng gấp 5 lần so với Tết 2025, trong khi tổng lưu lượng dữ liệu trên mạng 4G và 5G có thể tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Tết Nguyên đán diễn ra trong bối cảnh 5G đã được triển khai rộng khắp tại Việt Nam, trong đó Viettel có khoảng 30.000 trạm, phủ sóng hơn 90% dân số. Để đáp ứng nhu cầu tăng, nhà mạng cho biết đã triển khai hơn 11.000 giải pháp kỹ thuật, mở gói cước TET26 cung cấp 26 GB data và 260 phút gọi nội mạng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng AI trong dự báo và tối ưu mạng lưới.

"Hiện AI của Viettel có thể dự đoán quy mô sự kiện với độ chính xác đạt 92% so với con người, tự động tối ưu hóa tài nguyên, góp phần tăng hiệu quả vận hành và giảm đáng kể số lượng giải pháp can thiệp thủ công so với các năm trước", tập đoàn cho biết.

Kỹ thuật viên Viettel tại một trạm 5G. Ảnh: Cẩm Thủy

VNPT cũng dự đoán người dùng ngày càng ưu tiên các dịch vụ gia tăng trên nền băng rộng di động như dữ liệu, ứng dụng OTT, mạng xã hội... trong khi lưu lượng thoại truyền thống và SMS tiếp tục giảm.

Để phục vụ nhu cầu dịp Tết và các sự kiện đầu năm, tập đoàn cho biết đã xây dựng các kịch bản ứng phó chi tiết, đồng thời triển khai đồng bộ giải pháp nâng cấp, mở rộng hạ tầng mạng lưới trên phạm vi toàn quốc.

"Hệ thống truyền dẫn liên tỉnh được nâng tổng dung lượng lên gần 52.000 Gbps, tăng 14% so với trước", đại diện VNPT cho biết. Ngoài ra, hạ tầng Internet quốc tế của nhà mạng cũng tăng cường với tổng dung lượng trên 11 Tbps - con số được khẳng định có thể "đảm bảo nhu cầu truy cập của người dùng ngay cả trong trường hợp một số tuyến cáp biển gặp sự cố".

Một trạm phát sóng di động lắp trên xe của VNPT. Ảnh: Cao Hưng

Hệ thống kiểm soát nội dung của VNPT hiện đạt năng lực xử lý trên 1.600 Gbps, đáp ứng yêu cầu bảo vệ mạng lưới trong điều kiện lưu lượng cao. Ngoài ra, nhà mạng cũng bổ sung 300 trạm phát sóng lưu động và trạm dã chiến tại khu vực diễn ra sự kiện lớn, nơi tập trung đông người trong đêm giao thừa và các ngày cao điểm Tết, thiết lập các nguồn tín hiệu dự phòng từ vệ tinh và truyền hình mặt đất đến các site dự phòng, đảm bảo an toàn phát sóng cho các kênh thiết yếu.

Lưu Quý