Nhà mái ngói hiện đại 460 m2 con gái xây cho bố mẹ dưỡng già

Ngôi nhà tọa lạc tại Lái Thiêu, TP.HCM, được thiết kế trên khu đất 460 m2. Công trình là món quà cô con gái xây tặng bố mẹ sau nhiều năm học tập và làm việc tại nước ngoài.
Mặt cắt công trình cho thấy cách bố trí không gian theo trục đứng, với khu vực sinh hoạt chung ở tầng trệt liên kết trực tiếp với sân vườn. Tầng trên là phòng ngủ, khu đọc sách được tổ chức riêng biệt nhưng kết nối qua ô thông tầng.
Vật liệu sử dụng gồm gạch ngói đỏ, bê tông và gỗ, mang đến tổng thể hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.
Mái ngói là yếu tố chủ đạo, thể hiện mong muốn gìn giữ hình ảnh nhà Việt quen thuộc. Để mái ngói chắc chắn trước mưa bão, hệ khung lợp mái được làm bằng sắt sơn đen giúp bền theo năm tháng mà không phải dùng tới gỗ tự nhiên.
Bố cục mái gồm hệ mái hiên chạy suốt tầng trệt và các lớp ở tầng trên, tạo thành "hàng rào" bảo vệ trước nắng mưa. Cách thiết kế này cũng gợi liên tưởng đến "đôi cánh" nâng đỡ và kết nối các thế hệ trong gia đình.
Hàng hiên lớn bao quanh bốn phía, đóng vai trò như lớp đệm giúp giảm sốc nhiệt khi ra vào nhà. Nó cũng giúp duy trì sự thông thoáng, cho phép gia chủ mở cửa thường xuyên mà không lo gió mưa hắt vào.
Các khu vực sinh hoạt ngoài hiên được bố trí bàn ghế, để gia chủ vừa làm việc, vừa giao lưu với hàng xóm, nhưng vẫn giữ được sự riêng tư.
Khu vườn phía trước được quy hoạch thành các ô trồng cây, lối đi lát đá tạo sự sạch sẽ và thuận tiện di chuyển. Thiết kế sân vườn này phản ánh nếp sống gắn bó với thiên nhiên và sự kết nối chặt chẽ trong sinh hoạt gia đình.
Không gian nội thất trong nhà được tổ chức đơn giản, ưu tiên sự gọn gàng. Tầng trệt liên thông giữa các khu vực sinh hoạt, mở ra sân vườn thông qua hệ cửa kính lớn.
Khu bếp được bố trí dọc theo chiều dài nhà, sử dụng tông trắng và gỗ sáng. Cửa sổ lớn mở ra hàng hiên giúp không gian nấu nướng luôn đủ sáng, thông thoáng.
Không gian tầng lầu sử dụng vật liệu gỗ tông nâu đồng bộ. Cửa lớn cuối hành lang đón sáng tự nhiên, giúp thông gió và giữ cho khu vực giao thông luôn thoáng đãng.
Hành lang tầng trên mở ra khu vực đọc sách được bố trí cạnh cửa sổ lớn. Ô thông tầng giúp kết nối các phòng, tăng tương tác giữa các thành viên.
Phòng ngủ sử dụng gỗ đồng bộ cho giường, tủ và hệ kệ sách. Cửa sổ với bệ ngồi rộng tạo góc đọc sách hướng ra bên ngoài.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế: Story Architecture
Ảnh: Lonton Studio