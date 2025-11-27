Nhà mái ngói hiện đại 460 m2 con gái xây cho bố mẹ dưỡng già

Mái ngói là yếu tố chủ đạo, thể hiện mong muốn gìn giữ hình ảnh nhà Việt quen thuộc. Để mái ngói chắc chắn trước mưa bão, hệ khung lợp mái được làm bằng sắt sơn đen giúp bền theo năm tháng mà không phải dùng tới gỗ tự nhiên.

Bố cục mái gồm hệ mái hiên chạy suốt tầng trệt và các lớp ở tầng trên, tạo thành "hàng rào" bảo vệ trước nắng mưa. Cách thiết kế này cũng gợi liên tưởng đến "đôi cánh" nâng đỡ và kết nối các thế hệ trong gia đình.