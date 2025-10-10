Nhà lưu trú miễn phí cho trẻ đến TP HCM điều trị bệnh

TP HCMNgôi nhà ba tầng gần Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đón bệnh nhi cùng người nhà từ quê đến TP HCM điều trị ngoại trú, phục vụ nghỉ ngơi và ăn uống miễn phí.

Đây là ngôi nhà chung đầu tiên của Quỹ Ngôi nhà Cộng đồng RMHC Việt Nam, ra mắt ngày 10/10, nhằm tiếp sức cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình chăm sóc và chữa bệnh cho con. Ngôi nhà gồm 15 phòng với hệ thống giường tầng, không gian sinh hoạt chung như bếp ăn, phòng khách và khu vui chơi cho trẻ.

Gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, cần nơi lưu trú điều trị ngoại trú dài ngày từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố sẽ được xe điện đón ra ngôi nhà chung này, cách bệnh viện khoảng 800 m. Nơi đây sẽ có đội ngũ bảo vệ, nấu bếp, dọn dẹp, cùng sự hỗ trợ y tế từ bệnh viện trong khi bệnh nhi lưu trú.

Ngôi nhà với ba tầng khang trang. Ảnh: Lê Phương

TS.BS Hồ Tấn Thanh Bình, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.000 bệnh nhi nội trú, trong đó hơn 25% là trường hợp nặng như ung thư, bệnh lý về máu, tim mạch hoặc cần điều trị tại hồi sức cấp cứu, cách ly. Nhiều gia đình phải đưa con từ các tỉnh xa, nhất là miền Tây, lên TP HCM điều trị trong thời gian dài, với không ít khó khăn thiếu thốn. Ông cho rằng sự ra đời của ngôi nhà chung này là mô hình thiết thực, giúp bố mẹ có nơi lưu trú an toàn, tiện nghi để đồng hành cùng con trong hành trình chữa bệnh và hồi phục.

"Y bác sĩ không chỉ chăm sóc thể chất mà còn đặc biệt chú trọng đến tinh thần của trẻ và gia đình, nơi ở tiện nghi sẽ góp phần tạo thêm sự yên tâm, để trẻ mau chóng hồi phục", bác sĩ nói.

Các phòng lưu trú cho bệnh nhi và thân nhân. Ảnh: Lê Phương

Ông Rodney Jordan, Giám đốc điều hành RMHC Toàn cầu, kỳ vọng từ ngôi nhà chung đầu tiên, mô hình sẽ lan tỏa đến nhiều địa phương, đồng hành và hỗ trợ các gia đình bệnh nhi không chỉ về vật chất mà còn qua những hoạt động chia sẻ và kết nối yêu thương.

RMHC là tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu thành lập năm 1974 tại Mỹ, hiện hoạt động tại 62 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, RMHC ra đời năm 2021, trực thuộc Bộ Nội vụ, với sứ mệnh hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trẻ em và gia đình. Ngoài mô hình nhà lưu trú, tổ chức còn triển khai xe y tế lưu động và phòng gia đình cộng đồng ngay trong khoa nhi, giúp phụ huynh nghỉ ngơi gần giường bệnh của con.

Lê Phương