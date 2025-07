Nhà liền thổ TP HCM khó bán vì hàng cũ giá cao

Quý II, TP HCM ghi nhận khoảng 100 căn nhà liền thổ được tiêu thụ, tương đương tỷ lệ hấp thụ chưa đến 15%, theo Savills Việt Nam.

Theo báo cáo của Savills Việt Nam, quý II, TP HCM có hơn 600 căn nhà liền thổ (biệt thự, nhà phố liền kề) chào bán sơ cấp (chủ đầu tư mở bán), trong đó lượng hàng mở bán lần đầu chỉ khoảng 80 căn, còn lại là hàng cũ.

Dù nguồn cung không lớn, thanh khoản vẫn ghi nhận ở mức thấp với 100 căn giao dịch thành công, tỷ lệ hấp thụ chưa đến 15%. Tính chung nửa đầu năm, thành phố có khoảng 700 căn nhà liền thổ được đưa ra thị trường nhưng chỉ 170 căn có giao dịch thành công, tỷ lệ tiêu thụ dưới 24%.

Nghiên cứu từ Công ty tư vấn bất động sản DKRA Group cũng cho thấy xu hướng tương tự. Trong quý vừa qua, TP HCM và các địa phương lân cận (Tây Ninh, Đồng Nai) có khoảng 85 dự án nhà liền thổ chào bán, cung cấp gần 8.800 sản phẩm ra thị trường. Tuy nhiên, giao dịch ghi nhận chỉ tầm 3.400 căn, tương đương tỷ lệ hấp thụ 39%. Riêng TP HCM có khoảng 100 căn mở bán thành công, sức tiêu thụ tầm 20-25% rổ hàng sơ cấp.

Bất động sản khu đô thị Thủ Thiêm TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Bà Giang Huỳnh, Giám đốc bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savills TP HCM, cho biết lý do chính khiến phân khúc nhà liền thổ thanh khoản trầm lắng là do nguồn cung kém đa dạng và giá bán quá cao. Trong quý vừa qua, hơn 87% nguồn hàng mở bán là hàng tồn kho, chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp, với giá trung bình khoảng 330 triệu đồng mỗi m2. Đây phần lớn là các căn diện tích lớn, vị trí không đắc địa nên khó tiếp cận người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Theo bà Giang, người mua ngày càng thận trọng và chọn lọc hơn, nhất là với sản phẩm giá trị cao như biệt thự, nhà phố. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, người dân có xu hướng tìm sản phẩm vừa túi tiền hơn, khiến những căn nhà giá cao càng khó bán.

Đồng quan điểm, ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam, cho biết mặt bằng giá bình quân nhà liền thổ tại TP HCM hiện dao động 183-250 triệu đồng mỗi m2, tăng 2-5% so với quý trước. Một số biệt thự tại khu đô thị Thủ Thiêm đang được chào bán với giá tiệm cận 1 tỷ đồng mỗi m2. Các dự án khác cùng địa bàn như The Rivus Elie Saab, The Global City, Vạn Phúc City, Khang Điền... cũng đều neo giá trong khoảng 250-300 triệu đồng mỗi m2, hướng đến nhóm khách hàng đặc thù, không dành cho đại đa số người mua.

"Giá bán cao trong khi nguồn hàng kém đa dạng là yếu tố khiến thanh khoản nhà liền thổ khó có đột phá", ông David Jackson cho hay.

Dự báo về nguồn cung tương lai, Savills cho biết từ nay đến năm 2027, thị trường TP HCM chỉ có khoảng 3.600 căn nhà liền thổ được mở bán, chủ yếu ở các khu vực ngoại thành có hạ tầng phát triển. Giá bán tại khu lõi TP HCM vẫn sẽ cao trong bối cảnh quỹ đất phát triển nhà thấp tầng ngày càng khan hiếm, chi phí sử dụng đất gia tăng và nhu cầu với nhà liền thổ vẫn còn khá lớn.

Còn theo DKRA Group, nguồn cung nhà phố, biệt thự quý tới dự kiến đạt 2.000-3.000 căn, chủ yếu tại Tây Ninh và TP HCM (khu vực Bình Dương cũ). Giá sơ cấp được dự báo vẫn duy trì ở mức cao do nguồn cung chưa cải thiện, trong khi ở thị trường thứ cấp, thanh khoản có thể tăng trưởng nhẹ nhờ giá bán cạnh tranh.

Theo các chuyên gia, bất động sản thấp tầng tại TP HCM vẫn sẽ bị chi phối bởi các dự án cao cấp, với giá bán từ 300-400 triệu đồng mỗi m2. Việc thiếu vắng các dự án phù hợp với khả năng tài chính của số đông khiến nhu cầu tiếp tục dạt về các khu vực sáp nhập như Bình Dương cũ hoặc các tỉnh vệ tinh như Tây Ninh, Đồng Nai - nơi quỹ đất còn dồi dào và giá cả dễ tiếp cận hơn.

Phương Uyên