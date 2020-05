Nhà liên kế, biệt thự TP HCM giao dịch trở lại

Sản phẩm nhà liên kế, biệt thự bắt đầu có thanh khoản, nhất là các sản phẩm đang và sắp bàn giao trong quý II, III.

Cùng sự khởi sắc ở hầu hết các phân khúc hậu giãn cách xã hội, bất động sản TP HCM có thêm động lực tăng trưởng mới từ quyết định kiến tạo "thành phố phía Đông". Khảo sát tại sàn phân phối, khoảng nửa tháng nay nhiều khách hàng quan tâm đến các dự án nhà liên kế và biệt thự khu Đông như Vesora Park Khang Điền, The Manhattan Vingroup...

Anh Dương Thanh Nhàn, chuyên viên tư vấn đầu tư thuộc công ty phân phối bất động sản tại quận 1 cho hay sức mua của thị trường đã tăng so với thời điểm trước dịch, đặc biệt là phân khúc nhà liên kế, biệt thự. "Những dự án nhà liên kế biệt thự kiểu khép kín hấp dẫn giới đầu tư. Tôi đang bán một dự án tại quận 9 thanh khoản khá tốt. Có tuần tôi chốt được 2-3 căn", anh này cho biết.

Khảo sát của DKRA Việt Nam quý I cho biết, nguồn cung phân khúc nhà liền liên kế tại TP HCM giảm so với quý trước song tăng 132% cùng kỳ năm 2019. Song tỷ lệ tiêu thụ trong quý đạt 50% nguồn cung mới, tăng nhẹ so với quý trước và tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo thị trường nhà liền thổ của Savills Việt Nam, ngoài TP HCM, các đô thị vệ tinh như Đồng Nai, Bình Dương nguồn cung khá phong phú với hơn 16.200 căn cùng nhiều khung giá cạnh tranh thu hút người mua trong quý I.

Dự án nhà liên kế, biệt thự Vesora Park Khang Điền đang bàn giao đợt 1 cho cư dân.