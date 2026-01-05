Nhà liền kề 5 tầng thiết kế phòng giải trí và spa riêng

Căn nhà liền kề nằm trong một khu đô thị tại Hà Nội, xây trên lô đất 6 x 13 m, với 5 tầng và 1 tum. Ngôi nhà được thiết kế để đồng hành với nhịp sống thực tế, đáp ứng nhu cầu ở lâu dài của gia chủ.
Gia chủ là cặp vợ chồng làm trong lĩnh vực kinh doanh, thường xuyên đón tiếp bạn bè tại nhà. Họ chuyển từ căn hộ chung cư sang nhà liền kề với mong muốn duy trì sự gọn gàng quen thuộc, đồng thời mở rộng không gian cho các trải nghiệm mang tính cá nhân.
Vật liệu xuyên suốt công trình gồm gỗ, kim loại, đá tự nhiên, sử dụng bảng màu trung tính và ánh sáng phân lớp. Mỗi tầng trong nhà đóng vai trò điều chỉnh trạng thái cảm xúc riêng, từ giải trí, thư giãn đến nghỉ ngơi.
Nhóm thiết kế tổ chức không gian theo dòng sinh hoạt. Tầng một gồm sảnh, phòng khách, bếp và bàn ăn.
Không gian bếp và bàn ăn sử dụng vật liệu đá vân mây. Tủ rượu âm tường kết hợp đèn hắt tạo điểm nhấn. Bàn ăn lớn đặt giữa nhà kết nối trực tiếp với phòng khách.
Tầng hai là nơi đặt phòng giải trí với hệ thống ánh sáng và âm thanh thiết kế đồng bộ, có thể điều chỉnh linh hoạt theo từng trạng thái sử dụng. Không gian này cho phép gia chủ có thể giao lưu, xem phim hoặc thư giãn tại nhà thay vì phải di chuyển ra ngoài sau mỗi bữa tiệc.
Phòng giải trí bố trí hệ trần giả lập bầu trời sao kết hợp ánh sáng đổi màu.
Không gian spa như một lớp tách biệt trong cấu trúc nhà liền kề nhiều tầng. Căn phòng này mang tính riêng tư, giúp gia chủ thư giãn và phục hồi thể chất lẫn tinh thần sau những ngày làm việc căng thẳng. Việc bố trí khu spa ở tầng cao giúp hạn chế tác động của tiếng ồn đô thị.
Phòng ngủ chính ở tầng ba tích hợp nhiều tiện ích như tủ minibar, hệ đèn thông minh, máy chiếu, bồn tắm.
Không gian khu vực thay đồ và phòng vệ sinh master được tổ chức liền mạch nhưng phân tách rõ ràng về công năng, thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày.
Khu thay đồ nổi bật với tủ trưng bày túi xách và giày dép bằng kính, ánh sáng âm tủ tạo điểm nhấn.
Phòng tắm sử dụng đá đỏ và đá đen vân mây, điểm nhấn là mảng tường mosaic họa tiết chim và hoa giúp tạo cảm giác thư giãn như spa tại gia.
Phòng ngủ bé gái sử dụng tông hồng pastel làm chủ đạo, thiết kế nội thất đồng bộ. Bàn học, tủ đồ, kệ sách được tích hợp trong hệ tường nhằm tối ưu diện tích sử dụng.
Phòng chơi trẻ em bố trí cầu trượt kết hợp khu vực chơi bóng, sử dụng tông vàng nhạt tạo cảm giác tươi sáng.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: Mousson Design