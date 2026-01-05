Nhà liền kề 5 tầng thiết kế phòng giải trí và spa riêng

Không gian khu vực thay đồ và phòng vệ sinh master được tổ chức liền mạch nhưng phân tách rõ ràng về công năng, thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày.

Khu thay đồ nổi bật với tủ trưng bày túi xách và giày dép bằng kính, ánh sáng âm tủ tạo điểm nhấn.