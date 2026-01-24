Nhà leo núi Mỹ tay không trèo tòa tháp 101 tầng ở Đài Loan

Nhà leo núi Alex Honnold sẽ chinh phục tòa tháp Taipei 101 cao 508 m bằng cách leo tự do không thiết bị bảo hộ vào 8h ngày 25/1.

Đây là lần đầu tiên có người thử leo tòa nhà này theo cách nguy hiểm như vậy. Sự kiện được phát sóng trực tiếp toàn cầu trên Netflix với độ trễ 10 giây, đảm bảo có thể cắt sóng khẩn cấp nếu xảy ra sự cố.

Chương trình do Plimsoll Productions sản xuất, sử dụng hệ thống quay phim phức tạp gồm camera di động nhảy thang máy, drone, camera từ xa, thậm chí trực thăng theo dõi. Ban tổ chức cũng bố trí hệ thống an toàn "hai tick" - cơ chế kiểm tra an toàn hai lớp. Điều này có nghĩa cả Alex và đội ngũ Plimsoll Productions cùng cho phép, chuyến leo mới được thực hiện.

Alex chụp ảnh với tòa tháp Taipei 101 phía sau. Ảnh: Netflix

Alex nổi tiếng khi từng leo tự do trên vách đá El Captian cao khoảng 900 m. Chuyến leo này được dựng thành phim tài liệu Free Solo, đạt giải Oscar cho Phim tài liệu hay nhất năm 2019. Nhờ đó, anh trở thành biểu tượng của "thể thao cực hạn" với khả năng kiểm soát nỗi sợ và tập trung phi thường.

So với những lần leo trước được chỉnh sửa kỹ thành phim, lần này, khán giả sẽ trải nghiệm theo thời gian thực. Netflix quảng cáo đây là "buổi trực tiếp mạo hiểm cao độ".

Alex chia sẻ điều khó khăn nhất là sự mệt mỏi tích tụ theo chiều cao. Tòa nhà có kết cấu thẳng đứng hơn hầu hết vách đá tự nhiên, ít chỗ nghỉ. Anh sẽ bắt đầu từ phần đế tòa nhà Taipei 101 - phần dễ nhất - được thiết kế dạng slab (mặt phẳng hơi nghiêng nhẹ, giống như một tấm đá phẳng).

Từ đó trở lên, mọi thứ khó khăn hơn rất nhiều. Phần giữa tòa nhà được thiết kế như một loạt "hộp tre" gồm 8 khối xếp chồng lên nhau, mỗi khối cao 8 tầng, trông giống như những đoạn tre thẳng đứng. Mỗi khối này có phần nhô ra làm cho vách tường nghiêng ra ngoài, khó bám hơn.

Phần trên cùng còn thử thách hơn khi các đoạn nhô ra dốc đứng đến mức Alex gần như phải dùng hoàn toàn sức mạnh tay trên để kéo người lên, trong khi chân lơ lửng. Ở đỉnh tòa nhà là một nền nhỏ rộng khoảng 1,2 m, vừa đủ để anh đứng thẳng và ngắm nhìn mọi thứ nếu thành công.

Alex giải thích khác biệt lớn giữa leo tòa nhà và leo núi đá là không cần những động tác quá khó. Tuy nhiên, sự mệt mỏi tích tụ khiến mọi thứ khó dự đoán hơn.

"Leo tòa nhà đòi hỏi sức bền cơ bắp, các động tác lặp lại nhiều lần khiến cơ bắp mỏi nhanh hơn dù kỹ thuật có thể dễ hơn leo núi đá tự nhiên", anh nói.

Từ năm 2013, Alex đã nảy ra ý tưởng leo tự do trên tòa Taipei 101, thậm chí từng khảo sát, thử nghiệm năm 2014. Tuy nhiên, dự án bị hủy bỏ và "ngủ đông" suốt hơn 10 năm cho tới khi các biện pháp an toàn tối đa được đảm bảo.

Hoài Anh (Theo Netflix, Olympics, Evrim Agaci)