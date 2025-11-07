Nhà lập pháp bang Florida muốn có 'sân bay Donald Trump'

Nhà lập pháp trong nghị viện bang Florida Meg Weinberger đề xuất dự luật đổi tên sân bay quốc tế Palm Beach thành sân bay mang tên Tổng thống Donald Trump.

"Ông Trump là vị tổng thống có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời chúng ta và cũng là cư dân của hạt Palm Beach. Do đó, việc vinh danh ông bằng cách đặt tên sân bay quốc tế Donald Trump là điều hoàn toàn hợp lý", Meg Weinberger, nghị sĩ thuộc Hạ viện bang Florida, ra tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay quốc tế Palm Beach ở Florida ngày 2/11. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn của văn phòng bà Weinberger xác nhận tuần này bà đã đệ trình dự luật đổi tên sân bay quốc tế Palm Beach (PBI) thành sân bay quốc tế Donald Trump. Chuyên cơ Không lực Một của ông Trump thường di chuyển tới PBI do nó nằm gần dinh thự Mar-a-Lago.

Hơn 10 sân bay thương mại ở Mỹ được đặt tên theo các tổng thống, trong đó có sân bay John F. Kennedy ở New York, sân bay Ronald Reagan ở Arlington, sân bay George Bush ở Houston và sân bay Gerald R. Ford ở Grand Rapids.

Hồi tháng 1, hạ nghị sĩ Bắc Carolina Addison McDowell cùng với nhiều đảng viên Cộng hòa bang này cũng trình dự luật đổi tên sân bay quốc tế Dulles ở Virginia theo tên Tổng thống Trump.

Theo thông tin trên trang web của PBI, cơ sở này được Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ xếp hạng là sân bay có thời gian chờ làm thủ tục an ninh ngắn nhất. Giai đoạn tháng 5/2023-5/2024, PBI đón hơn 8 triệu lượt khách, mức cao kỷ lục.

Ngọc Ánh (Theo Fox News, Independent, Newsweek)