Nhà làm phim Bollywood: 'Ấn Độ có thể là thị trường gửi khách số 1 Việt Nam'

Nhà sản xuất phim "Love in Vietnam" Rahul Bali tin rằng nếu Việt Nam quảng bá mạnh hơn nữa về điểm đến, Ấn Độ sẽ là thị trường gửi khách top 1 trong tương lai.

Trong thống kê lượng khách 6 tháng đầu năm của Cục Thống kê hôm 6/7, Ấn Độ là thị trường gửi khách lớn thứ 7 của Việt Nam, với gần 340.000 lượt, bằng 141% so với cùng kỳ 2024.

Nhà sản xuất phim Bollywood Rahul Bali, với bộ phim sắp ra mắt Love in Việt Nam (Tình yêu ở Việt Nam), ngày 5/8 cho biết khi quyết định chọn một điểm đến quốc tế, người dân Ấn Độ thường dựa vào nhiều yếu tố. Các yếu tố được nhắc đến đầu tiên là sự an toàn, khoảng cách, cảnh đẹp, đồ ăn ngon, người dân thân thiện, giá cả phải chăng, thuận tiện xin visa và điểm đến dễ tiếp cận, dễ giao tiếp. Người Ấn Độ rất coi trọng giá trị gia đình, do đó, quốc gia nào thân thiện với nhóm khách gia đình sẽ được ưu tiên lựa chọn.

Theo ông Rahul Bali, Việt Nam có tất cả những điểm khiến khách Ấn Độ hài lòng. Ẩm thực Việt Nam được khen "rất ngon", nhiều khách sạn tốt, giá cả phải chăng, người dân thân thiện và đặc biệt là rất nhiều người dân có thể nghe hoặc hiểu tiếng Anh để giao tiếp.

Sau 15/8/2023, Việt Nam bắt đầu cấp e-visa cho du khách đến từ mọi quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Chính sách này giúp du khách Ấn Độ tiếp cận với Việt Nam dễ dàng hơn.

Nhà sản xuất phim Bollywood Rahul Bali tại Hà Nội sáng 5/8. Ảnh: Phương Anh

Hiện tại, Ấn Độ là nước đông dân hàng đầu thế giới với 1,46 tỷ người nhưng lượng khách đến Việt Nam mới chỉ xếp thứ 7. Theo ông Rahul, một trong các nguyên nhân đến từ quảng bá, xúc tiến về du lịch Việt chưa đủ mạnh mẽ và ấn tượng ở Ấn Độ. Nhiều người Ấn Độ vẫn chưa tiếp cận đầy đủ thông tin về du lịch Việt Nam.

Vì vậy, Việt Nam cần đẩy mạnh quảng bá tại Ấn Độ hơn nữa, như tham gia các roadshow, hội chợ du lịch hoặc tổ chức các chương trình độc lập để xúc tiến du lịch với tên gọi "Xin chào Ấn Độ" giống sự kiện Namaste tại Vietnam. Sự kiện Namaste Việt Nam năm nay được tổ chức lần thứ 4, dự kiến diễn ra từ 4 đến 12/10 tại Hà Nội, Ninh Bình, Đà Nẵng, Đà Lạt và TP HCM với các chuỗi hoạt động như giới thiệu điện ảnh, âm nhạc, hội thảo, kết nối du lịch - thương mại giữa hai nước.

Tham gia hợp tác các dự án điện ảnh giữa hai nước cũng là phương pháp hiệu quả trong việc quảng bá du lịch Việt Nam với người dân Ấn Độ. Bahul cho biết trước đây, Bollywood Ấn Độ đã hợp tác làm phim với nhiều nước như Singapore, Đức, Thái Lan, New Zealand. Khi người dân Ấn độ xem các bộ phim này, họ biết hơn về điểm đến và từ đó, lượng khách ghé thăm các quốc gia kể trên đông hơn. Rahul kỳ vọng công thức này cũng sẽ thành công với Việt Nam, sau khi bộ phim Love in Việt Nam công chiếu.

Du khách Ấn Độ dạo chơi biển Mũi Né, tháng 7/2025. Ảnh: Việt Quốc

Love in Việt Nam là dự án hợp tác điện ảnh đầu tiên giữa hai nước, kể về mối tình của chàng trai Ấn Độ và cô gái Việt khi anh đến Việt Nam tham gia một khóa học. Sau nhiều khó khăn, chia ly, cuối cùng họ đã gặp lại nhau ở Đà Lạt và nối lại cuộc tình dang dở. Chàng trai sau đó đã quyết định chuyển đến Việt Nam sinh sống vì tình yêu đối với mảnh đất này.

Phim được quay tại Đà Lạt, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, theo Samten Hills Vietnam, đối tác phía Việt Nam cùng hợp tác sản xuất bộ phim. Rahul cho biết phim sẽ công chiếu chính thức tại Mumbai, Ấn Độ vào 29/8; vào 1/10 tại Hà Nội, 2/10 tại TP HCM và 3/10 trên toàn quốc.

Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Nguyễn Thị Hoa Mai khẳng định điện ảnh và văn hóa là những kênh truyền thông hiệu quả, hỗ trợ tích cực cho quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch Việt Nam. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá cao hợp tác của ông Rahul Bali và đang tích cực tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy, quảng bá du lịch thông qua bộ phim.

Du khách Ấn Độ tới Việt Nam, tham quan Văn Miếu, nhà tù Hỏa Lò. Ảnh: Giang Huy

Phó Cục trưởng đề nghị, tại Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Ấn Độ sắp tới, ông Rahul Bali đóng vai trò kết nối, mời gọi các đạo diễn, nhà làm phim Bollywood và các KOLs hàng đầu tại Ấn Độ nghiên cứu thị trường Việt Nam. Các nội dung quảng bá như trailer phim, poster, standee và các video quảng bá du lịch Việt dự kiến được lồng ghép và trình chiếu tại các rạp trong suốt thời gian công chiếu bộ phim, nhằm thu hút khán giả Ấn Độ.

Ngoài Love in Việt Nam, Rahul Bali đang hợp tác để sản xuất bộ phim thứ hai cũng lấy bối cảnh ở Việt Nam, có tên gọi Silaa. Đây là bộ phim hành động lãng mạn, có kinh phí 4 triệu USD, bắt đầu quay từ tháng 8 tại Quảng Trị, Cao Bằng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hà Nội, Đà Lạt, TP HCM.

"Nếu các bạn đẩy mạnh quảng bá du lịch hơn nữa tại Ấn Độ, Ấn Độ sẽ là thị trường gửi khách thứ ba, và có thể là thứ nhất đến Việt Nam", Rahul nói.

Phương Anh