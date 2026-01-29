Nhà là nơi bình yên để trở về

Tôi trân trọng sự dịu dàng, chân thành và một trái tim sẵn sàng cùng nhau vun đắp cuộc sống chung.

Tôi sống và làm việc tại Hà Nội. Ở độ tuổi mà người ta bắt đầu nghĩ nhiều hơn về sự ổn định và những giá trị lâu dài, tôi mong muốn tìm người bạn đồng hành nghiêm túc để cùng xây dựng gia đình.

Tôi sống thẳng thắn, chân thành, coi trọng sự trung thực và trách nhiệm. Tôi yêu quý trẻ con và luôn nghĩ rằng gia đình là nơi mỗi người được lắng nghe, được chia sẻ và được là chính mình. Tôi không hút thuốc, rất hạn chế rượu bia. Công việc ổn định, cuộc sống tương đối nền nếp và hướng về sự bền vững lâu dài.

Tôi thích cảm giác sau một ngày làm việc trở về nhà, cùng nhau chuẩn bị bữa cơm, trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong ngày. Với tôi, hạnh phúc không nằm ở sự hào nhoáng mà ở sự ấm áp, bình yên và gắn bó giữa các thành viên trong gia đình.

Tôi mong gặp bạn nữ trong độ tuổi 26-36, biết lắng nghe, chia sẻ, có mong muốn sinh con và hướng về gia đình. Tôi trân trọng sự dịu dàng, chân thành và một trái tim sẵn sàng cùng nhau vun đắp cuộc sống chung.

Nếu bạn cũng đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài, cùng nhau xây dựng một mái ấm tràn đầy yêu thương, tôi rất mong có cơ hội được trò chuyện và tìm hiểu thêm cùng bạn.

Xin cảm ơn các độc giả đã dành thời gian đọc bài viết của tôi.

