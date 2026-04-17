Nha khoa Orion - trung tâm chăm sóc răng miệng tại Vinhomes Grand Park

Nha khoa Orion định hướng trở thành trung tâm nha khoa gia đình toàn diện, nơi các cư dân của Vinhomes Grand Park đều tìm thấy giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng chất lượng cao đang trở thành một phần thiết yếu trong đời sống của cư dân tại các khu đô thị lớn. Tại Vinhomes Grand Park, nơi quy tụ cộng đồng dân cư đông đảo với tiêu chuẩn sống ngày càng cao, các dịch vụ y tế chuyên sâu tại chỗ, đặc biệt là nha khoa, ngày càng được quan tâm.

Trong bối cảnh đó, sự hiện diện của Nha khoa Orion là một trong những mảnh ghép bổ sung cho hệ sinh thái tiện ích của khu đô thị. Với mục tiêu cung cấp dịch vụ chăm sóc răng miệng chất lượng, đơn vị hướng đến việc đáp ứng nhu cầu khám, điều trị và chăm sóc định kỳ cho cư dân ngay trong nội khu.

Nha khoa Orion góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích tại Vinhomes Grand Park.

Việc đặt phòng khám ngay tại Vinhomes Grand Park giúp cư dân, đặc biệt là các gia đình, thuận tiện tiếp cận dịch vụ nha khoa mà không cần di chuyển xa vào trung tâm TP HCM. Đây cũng là yếu tố góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống tiện nghi, khi các nhu cầu thiết yếu được tích hợp ngay trong không gian đô thị.

Nha khoa Orion được thành lập với mong muốn mang đến địa điểm chăm sóc nụ cười tin cậy ngay trong đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Phòng khám quy tụ đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm lâm sàng, được đào tạo tại các trường y trong nước và từng tham gia các chương trình tu nghiệp chuyên sâu ở nước ngoài.

ThS. BS. Nguyễn Hồng Huy là một trong những bác sĩ đầu tiên tại Việt Nam thành công cấy ghép Implant xương gò má.

Bên cạnh đó là đội ngũ bác sĩ nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực như cấy ghép Implant và chỉnh nha tăng trưởng, đồng thời cập nhật các phương pháp điều trị mới.

Theo đại diện phòng khám, mỗi kế hoạch điều trị được xây dựng dựa trên dữ liệu chẩn đoán, kết hợp đánh giá tình trạng cụ thể của từng khách hàng nhằm đảm bảo tính phù hợp và cá nhân hóa trong quá trình điều trị.

BS.CK1. Trần Thục Trang - đồng sáng lập Nha khoa Orion mong muốn các bé có địa điểm niềng răng thuận tiện ngay trong khu đô thị.

Song hành với đội ngũ nhân sự là hệ thống máy móc và trang thiết bị được đầu tư đồng bộ. Phòng khám ứng dụng các công nghệ chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật số, góp phần hỗ trợ quá trình thăm khám diễn ra nhanh chóng và an toàn.

Theo đại diện đơn vị, cơ sở vật chất hiện đại giúp nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời rút ngắn thời gian thực hiện các ca can thiệp. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm chuyên môn của bác sĩ và công nghệ hỗ trợ được kỳ vọng mang lại trải nghiệm điều trị thuận tiện và an tâm cho khách hàng.

Nha khoa Orion định hướng phát triển thành trung tâm chăm sóc răng miệng gia đình toàn diện, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm cư dân. Trẻ em được theo dõi sự phát triển răng miệng định kỳ để can thiệp sớm khi cần thiết. Người trẻ và giới doanh nhân có thể lựa chọn các dịch vụ thẩm mỹ như răng sứ, niềng răng trong suốt. Với người cao tuổi, các giải pháp phục hình giúp cải thiện chức năng ăn nhai và chất lượng sống.

Sự hiện diện của các cơ sở y tế chuyên môn như Nha khoa Orion góp phần hoàn thiện hệ tiện ích tại khu đô thị. "Không chỉ cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, phòng khám còn hướng đến vai trò đồng hành lâu dài trong việc chăm sóc sức khỏe răng miệng cho cư dân, với nền tảng chuyên môn và hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư bài bản", đại diện phòng khám cho hay.

Thế Đan