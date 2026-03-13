Nha khoa Kim số hóa các dịch vụ mũi nhọn

Nha khoa Kim số hóa mọi quy trình, từ chẩn đoán, cấy ghép Implant, bọc sứ đến niềng Invisalign, chiếm 14 vị trí đầu phòng khám chất lượng của Sở Y tế TP HCM.

Theo đại diện Nha khoa Kim, công nghệ số góp phần chuẩn hóa quy trình điều trị và hỗ trợ bác sĩ đưa ra kế hoạch phù hợp với từng tình trạng răng hàm mặt.

Cụ thể ở khâu thăm khám, hệ thống đầu tư đồng bộ thiết bị chẩn đoán hình ảnh. Nhiều trường hợp có thể được chỉ định chụp X-quang bằng máy CT Cone Beam 3D, cho phép bác sĩ quan sát cấu trúc xương hàm và vị trí dây thần kinh với độ chi tiết, chính xác từng milimet. Dữ liệu hình ảnh sau đó được tích hợp vào các phần mềm chuyên dụng, dựa vào đó, bác sĩ sẽ mô phỏng kế hoạch điều trị trước khi thực hiện.

Theo đại diện nha khoa, quy trình số hóa này áp dụng đồng bộ ở các dịch vụ chủ lực như cấy ghép Implant, bọc răng sứ và niềng răng Invisalign. "Công nghệ số hóa không chỉ hỗ trợ khâu chẩn đoán mà còn xuyên suốt quá trình điều trị, bác sĩ dễ dàng theo dõi và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết", đại diện nha khoa phân tích.

Đơn vị ứng dụng công nghệ mới nhất vào chẩn đoán, điều trị để đảm bảo hiệu quả thẩm mỹ, độ chính xác. Ảnh: Nha khoa Kim

Đầu tiên, cấy ghép Implant là một trong những kỹ thuật phức tạp nhưng "đắt khách" tại Nha khoa Kim, giúp phục hình răng mất. Để giảm thiểu rủi ro và tăng tốc độ lành thương, nơi đây ứng dụng công nghệ máng định vị 3D cùng robot X-Guide. Thiết bị này hoạt động như hệ thống GPS, hỗ trợ bác sĩ theo dõi vị trí mũi khoan theo thời gian thực trên màn hình máy tính. Nhờ đó, trụ Implant được đặt vào xương hàm với độ chính xác cao, tránh xâm lấn các vùng nhạy cảm.

Dịch vụ mũi nhọn thứ hai là làm răng sứ. Thay vì gửi mẫu răng cho bên thứ ba chế tác như trước đây, hiện Nha khoa Kim có thể chủ động sản xuất răng sứ nhờ đầu tư hệ thống Labo, ứng dụng công nghệ CAD/CAM. Mỗi chiếc răng sứ được thiết kế bằng kỹ thuật số, phân tích sự hài hòa giữa khuôn mặt, nụ cười và khớp cắn theo "tỷ lệ vàng".

"Nhờ tự chủ sản xuất, chúng tôi có thể kiểm soát chất lượng răng sứ, đảm bảo 100% vật liệu chính hãng, tối ưu chi phí điều trị cho khách, đồng thời rút ngắn thời gian hoàn thiện sau hai lần hẹn khách, đảm bảo độ tinh xảo, tự nhiên như răng thật", đại diện đơn vị lý giải.

Tương tự, khi chọn niềng Invisalign trong suốt, khách hàng có thể hình dung lộ trình dịch chuyển của răng từ ngày đầu qua phần mềm mô phỏng 3D. Dữ liệu từ máy quét dấu răng iTero 5D hỗ trợ bác sĩ xây phác đồ cá nhân hóa, giúp răng dịch chuyển ổn định mà vẫn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ suốt quá trình niềng.

Ông Quách Hùng (TP HCM) trúng iPhone 17 Pro khi trồng răng Implant đầu tháng 1. Ảnh: Nha khoa Kim

Nhờ số hóa các dịch vụ mũi nhọn, đơn vị đạt nhiều thành tựu thời gian qua. Trước đó vào cuối tháng 12/2025, Sở Y tế TP HCM kiểm tra chất lượng 156 phòng khám răng hàm mặt trên địa bàn theo kế hoạch số 13524/KH-SYT, bám sát 15 tiêu chí gồm: năng lực chuyên môn, tuân thủ danh mục kỹ thuật, an toàn y tế... Theo bảng xếp hạng, hệ thống Nha khoa Kim chiếm 14 vị trí đầu, đạt 3,8- 4,07 trên thang điểm 5.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Hiện Nha khoa Kim là đối tác toàn cầu của Harvard Business School trong nghiên cứu tình huống quản trị y tế. Hệ thống nhận đầu tư chiến lược từ ABC Impact - quỹ thành lập bởi Temasek và Temasek Trust (Singapore). Năm 2024, đơn vị còn đoạt hạng mục "Y tế thông minh" tại giải "Thành tựu Y khoa Việt Nam".

Đơn vị là đối tác của Đại học Harvard trong chương trình "Field Global Immersion" (Trải nghiệm thực tế toàn cầu). Ảnh: Nha khoa Kim

"Trong bối cảnh thị trường làm đẹp răng miệng ngày càng cạnh tranh, chúng tôi chú trọng trình độ bác sĩ, công nghệ cao và quy trình minh bạch. Độ nổi tiếng cùng 13 kỳ liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng chất lượng của Sở Y tế TP HCM là cách chúng tôi nỗ lực chuẩn hóa dịch vụ chăm sóc răng miệng tư nhân, đồng thời phản ánh xu hướng người dân dần quan tâm chất lượng, tính kiểm chứng khi chọn cơ sở làm răng", đại diện Nha khoa Kim nói thêm.

Đông Vệ