Nhà khoa học Trung Quốc từng bàn về vũ khí hóa virus SARS

Tài liệu Mỹ thu được cho thấy các nhà khoa học quân sự Trung Quốc từng thảo luận về việc vũ khí hóa virus SARS 5 năm trước đại dịch Covid-19.

Tài liệu có tiêu đề "Nguồn gốc không tự nhiên của SARS và các loài virus mới do con người tạo ra dưới dạng vũ khí sinh học di truyền" do các nhà khoa học quân đội và các quan chức y tế công cộng cấp cao Trung Quốc soạn thảo năm 2015. Bộ Ngoại giao Mỹ thu được tài liệu khi tiến hành điều tra về nguồn gốc Covid-19, tờ Australian ngày 7/5 đưa tin.

Họ mô tả virus SARS báo trước một kỷ nguyên vũ khí mới và nói rằng chúng có thể được "chuyển đổi nhân tạo thành một loại virus gây bệnh mới nổi ở người, sau đó được vũ khí hóa và giải phóng theo cách chưa từng thấy trước đây".

Từ tháng 11/2002 đến tháng 7/2003, dịch SARS bùng phát ở Hong Kong rồi lan ra toàn cầu, khiến hơn 8.000 người nhiễm và gần 800 người chết. SARS do virus SARS-CoV gây ra, cũng thuộc nhóm virus corona giống virus gây Covid-19.

Tài liệu liệt kê những tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực nghiên cứu chiến tranh sinh học. "Nhờ những phát triển trong các lĩnh vực khoa học khác, đã có những tiến bộ lớn trong việc triển khai tác nhân sinh học. Chẳng hạn, khả năng đông khô vi sinh vật mới được phát hiện giúp chúng ta có thể lưu trữ các tác nhân sinh học và phun chúng trong các cuộc tấn công".

Các tác giả kết luận Thế chiến III "sẽ là cuộc chiến sinh học" và "vũ khí cốt lõi để chiến thắng trong Thế chiến III sẽ là vũ khí sinh học".

Một số quan chức y tế công cộng và quân đội cấp cao của Trung Quốc được liệt kê trong số 18 tác giả của tài liệu, bao gồm cựu phó giám đốc Cục Phòng chống Dịch bệnh Trung Quốc Li Feng. 10 tác giả là các nhà khoa học và chuyên gia vũ khí liên kết với Đại học Y khoa Không quân ở Tây An từng có công trình nghiên cứu về khoa học y tế và tâm lý.

Chủ tịch các ủy ban đối ngoại và tình báo của Anh và Australia, Tom Tugendhat và James Paterson, nói rằng tài liệu này làm dấy lên những lo ngại lớn về sự thiếu minh bạch của Trung Quốc đối với nguồn gốc Covid-19.

Các cơ quan tình báo nghi ngờ Covid-19 có thể là kết quả của một vụ rò rỉ vô tình từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, không có bằng chứng nào cho thấy nó được tung ra có chủ ý.

Paterson cho rằng những tiết lộ này "chứng minh lý do Trung Quốc không minh bạch hoàn toàn về nguồn gốc Covid-19". Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hồi tháng ba nói rằng cần phải điều tra thêm về khả năng xảy ra sự cố trong phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, đồng thời chỉ trích cuộc điều tra của chính nhóm chuyên gia WHO - những người cho rằng không có khả năng xảy ra rò rỉ phòng thí nghiệm - là không kỹ lưỡng và bao quát.

