Nhà khoa học mất mạng vì xem nhẹ rắn độc cắn

Cách đây gần 70 năm, Karl Patterson Schmidt, nhà bò sát học nổi tiếng, phải trả giá bằng cả mạng sống vì niềm tin sai lầm rằng rắn boomslang vô hại.

Nhà bò sát học Karl Patterson Schmidt. Ảnh: Karapaia

Karl Patterson Schmidt là một nhà bò sát học xuất chúng người Mỹ, chuyên nghiên cứu động vật lưỡng cư và loài bò sát. Ông làm việc cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ ở New York và sau đó là Bảo tàng Field ở Chicago. Trong suốt thời gian đó, ông đã tham gia vài chuyến thám hiểm tới Trung Mỹ và Nam Mỹ để thu thập mẫu vật cho bảo tàng. Ông cũng là chủ tịch Hiệp hội các nhà ngư học và bò sát học Mỹ. Trong suốt sự nghiệp khoa học, Schmidt xử lý vô số con rắn độc. Nhưng năm 1957, ông mắc phải sai lầm chí mạng khi đánh giá thấp nọc độc của một con rắn boomslang chưa trưởng thành do giám đốc Vườn thú công viên Loncoln gửi đến để nhận dạng. Trong khi kiểm tra con rắn cùng đồng nghiệp, con rắn bị kích động há to và cắn vào ngón cái bên trái của Schmidt, theo Amusing Planet.

Chưa đầy 24 giờ sau, nhà nghiên cứu qua đời. Giống như nhiều nhà bò sát học thời đó, Schmidt không tin nọc độc rắn boomslang có liều lượng đủ gây chết người, dù nhiều nghiên cứu đã chứng minh điều đó. Thay vì xử lý vết cắn, Schmidt bắt tàu từ chỗ làm về nhà và ghi lại tác động của nọc độc trên tạp chí. Schmidt cho rằng chấp nhận điều trị có thể làm rối loạn những triệu chứng mà ông đang ghi chép.

Tình trạng của Schmidt bắt đầu chuyển biến xấu sau bữa trưa. Ông gọi cho vợ nhưng khi đội cứu thương đến, Schmidt bị khó thở và không phản ứng. Các bác sĩ cố gắng hồi sức cấp cứu nhưng thất bại. Trước 3 giờ chiều ngày 26/9/1957, Schmidt nhập viện và tuyên bố tử vong. Kết quả khám nghiệm pháp y hé lộ ông bị chảy máu trong nghiêm trọng.

Ngày nay, rắn boomslang (Dispholidus typus) được xem như một trong những loài rắn nguy hiểm nhất châu Phi. Triệu chứng thông thường sau khi bị cắn bao gồm hội chứng đông máu rải rác nội mạch, tình trạng những cục máu đông nhỏ hình thành trong mạch máu, làm nghẽn mạch máu nhỏ, tiếp theo là xuất huyết mô. Khi Schmidt được đưa tới bệnh viện, ông bị chảy máu mắt, phổi, thận, tim và não. Về cơ bản, nạn nhân sẽ chảy máu tới chết.

Do tai nạn không may, nhiều người tranh cãi liệu Schmidt có được cứu sống hay không nếu ông điều trị y tế ngay lập tức. Kết quả rất khó biết chắc bởi ở thời kỳ đó chưa có sẵn huyết thanh chuyên dụng dành cho nọc độc rắn boomslang. Boomslang là một loài rắn nhút nhát, sẵn sàng bỏ chạy nếu gặp thứ gì đó quá lớn để ăn và chỉ cắn một lần khi có người tìm cách bắt hoặc giết nó. Cái chết của Schmidt là kết quả của sự bất cẩn, được thôi thúc bởi niềm tin sai lầm trong cộng đồng khoa học thời đó khi cho rằng boomslang là loài rắn vô hại.

Schmidt là một trong những nhà bò sát học quan trong nhất ở thế kỷ 20. Ông đã đặt tên cho hơn 200 loài và là chuyên gia hàng đầu về rắn san hô.

An Khang (Theo Amusing Planet)