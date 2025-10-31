Nhà kho giữa khu dân cư ở TP HCM cháy ngùn ngụt

Khói lửa kèm tiếng nổ lớn từ kho phế liệu rộng khoảng 100 m2 trong khu dân cư ở phường Bình Hưng Hòa, nhiều người hoảng loạn, tối 31/10.

Gần 18h, đám cháy phát ra từ kho phế liệu đóng cửa nằm trong khu dân cư đông đúc ở đường số 5, cách ngã tư Bốn Xã (quận Bình Tân cũ) khoảng một km. Nhiều người kéo ống nước, dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành.

Ngọn lửa bùng lên từ kho phế liệu đỏ rực trong khu dân cư. Ảnh: Minh Hoàng

Đám cháy bùng lên dữ dội, ngọn lửa bốc lên nghi ngút kèm khói đen khiến nhiều hộ lân cận lo ngại chạy ra bên ngoài. Chị Hương, nhà gần hiện trường, cho biết ngọn lửa bùng lên rất lớn kèm sức nóng. Mọi người phải bế con nhỏ tìm cách thoát thân vì khói đen xộc vào nhà gây ngạt.

Kho phế liệu nằm giữa khu dân cư. Ảnh: Minh Bằng

Sau 10 phút, nhiều xe chữa cháy cùng hơn 20 chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hoả kéo vòi rồng dập lửa, chống cháy lan. Hoả hoạn được khống chế sau 30 phút.

Lính cứu hỏa kiểm tra hiện trường vụ cháy. Ảnh: Minh Hoàng

Đại diện UBND phường Bình Hưng Hoà cho biết, sự cố không gây thương vong nhưng thiêu rụi gần hết kho chứa. Mái tôn và vách tòa nhà đổ sập, khung thép biến dạng do sức nóng.

Minh Hoàng - Đình Văn