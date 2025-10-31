Nhà kho giữa khu dân cư ở TP HCM cháy ngùn ngụt

Gần 18h, đám cháy phát ra từ kho phế liệu đóng cửa nằm trong khu dân cư đông đúc ở đường số 5, cách ngã tư Bốn Xã (quận Bình Tân cũ) khoảng một km. Nhiều người kéo ống nước, dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành.
Đám cháy bùng lên dữ dội, ngọn lửa bốc lên nghi ngút kèm khói đen khiến nhiều hộ lân cận lo ngại chạy ra bên ngoài. Chị Hương, nhà gần hiện trường, cho biết ngọn lửa bùng lên rất lớn kèm sức nóng. Mọi người phải bế con nhỏ tìm cách thoát thân vì khói đen xộc vào nhà gây ngạt.
Sau 10 phút, nhiều xe chữa cháy cùng hơn 20 chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hoả kéo vòi rồng dập lửa, chống cháy lan. Hoả hoạn được khống chế sau 30 phút.
Đại diện UBND phường Bình Hưng Hoà cho biết, sự cố không gây thương vong nhưng thiêu rụi gần hết kho chứa. Mái tôn và vách tòa nhà đổ sập, khung thép biến dạng do sức nóng.
Minh Hoàng - Đình Văn