MỹNhóm chuyên gia Đại học Maine in 3D nguyên mẫu nhà rộng 56 m2 với các vật liệu như gỗ và nhựa sinh học, có thể tái chế hoàn toàn.

Nhà in 3D bằng vật liệu sinh học đầu tiên trên thế giới

Trung tâm Vật liệu tổng hợp và Cấu trúc Tiên tiến (ASCC) của Đại học Maine xây dựng BioHome3D - ngôi nhà in 3D đầu tiên trên thế giới xây hoàn toàn bằng vật liệu sinh học - tại Orono, bang Maine, Mỹ, Design Boom hôm 7/1 đưa tin.

Ngôi nhà gỗ được in 3D từng lớp bằng máy in polymer công nghiệp, với rất ít chất thải xây dựng nhờ quy trình in cực kỳ chính xác. Nguyên mẫu ngôi nhà rộng 56 m2 có sàn, tường và mái in 3D từ sợi gỗ và nhựa sinh học. Ngôi nhà cũng cách nhiệt tốt với lớp cách nhiệt 100% bằng gỗ và có thể tái chế hoàn toàn.

Bên trong ngôi nhà mang lại cảm giác ấm cúng với màu gỗ bao phủ phần lớn diện tích. Ngôi nhà gồm phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ và không gian làm việc. Số lượng cửa sổ không nhiều nhưng ánh sáng bên trong có thể bù lại.

BioHome3D nằm ngay gần trung tâm ASCC và được trang bị các cảm biến theo dõi cấu trúc, môi trường, nhiệt độ, nhằm kiểm tra tình trạng của ngôi nhà trong điều kiện khí hậu lạnh giá. Dữ liệu thu thập được sẽ giúp các nhà nghiên cứu điều chỉnh thiết kế và vật liệu, từ đó xây dựng những ngôi nhà có khả năng thích ứng với sự thay đổi của thời tiết trong tương lai.

BioHome3D cũng được coi là một giải pháp triển vọng cho tình trạng thiếu lao động và cuộc khủng hoảng nhà ở ngày càng nghiêm trọng tại bang Maine. Công nghệ xây dựng ngôi nhà giúp khắc phục tình trạng thiếu lao động và các vấn đề về chuỗi cung ứng làm tăng chi phí và hạn chế nguồn cung nhà ở giá rẻ. Theo nhóm chuyên gia Đại học Maine, BioHome3D không cần nhiều thời gian để xây dựng và lắp đặt tại chỗ nhờ quá trình sản xuất tự động diễn ra ngoài công trường.

Với vật liệu in là sợi gỗ dồi dào, có thể tái tạo và có nguồn gốc địa phương, ứng dụng những quy trình sản xuất và vật liệu tiên tiến do ASCC phát triển, việc phụ thuộc chuỗi cung ứng không bền vững có thể giảm bớt và những ngôi nhà giá rẻ sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn trong tương lai, đồng thời vẫn đáp ứng được những nhu cầu và mong muốn của gia chủ với ngôi nhà của mình.

Thu Thảo (Theo Design Boom)