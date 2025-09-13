Nhà hơn 300 m2 xây trên đất dốc có ba mặt giáp công viên

Ngôi nhà được xây mới hoàn toàn trên khu đất dốc 303 m2, có ba mặt tiếp giáp với công viên và tuyến đường xe đạp công cộng tại Curtin - một khu vực phía tây nam Canberra, Australia.

Thay vì cải tạo ngôi nhà cũ, nhóm thiết kế chọn phương án phá dỡ để giải quyết đồng thời hai bài toán: tận dụng hướng nhìn ra công viên phía nam và tiếp cận ánh sáng tự nhiên từ phía bắc.