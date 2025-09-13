Nhà hơn 300 m2 xây trên đất dốc có ba mặt giáp công viên

Ngôi nhà được xây mới hoàn toàn trên khu đất dốc 303 m2, có ba mặt tiếp giáp với công viên và tuyến đường xe đạp công cộng tại Curtin - một khu vực phía tây nam Canberra, Australia.
Thay vì cải tạo ngôi nhà cũ, nhóm thiết kế chọn phương án phá dỡ để giải quyết đồng thời hai bài toán: tận dụng hướng nhìn ra công viên phía nam và tiếp cận ánh sáng tự nhiên từ phía bắc.
Công trình sử dụng thiết kế tận dụng hệ thống thông gió, vật liệu tái chế. Toàn bộ thiết kế mang lại cảm giác chắc chắn, đồng thời khai thác tối đa vị trí địa hình và kết nối với không gian công cộng lân cận.
Công trình được lùi về phía Bắc khu đất, nhường khoảng không phía nam và đông làm sân hiên. Phần sân này được bao quanh bởi hệ lam gỗ có thể đóng - mở, giúp người ở điều chỉnh mức độ riêng tư, ánh sáng và thông gió.
Giải pháp này tạo ra vùng đệm giữa không gian sống và không gian công cộng, đáp ứng nhu cầu tách biệt nhưng không khép kín.
Công trình gồm ba phòng ngủ, phòng làm việc, không gian đa năng và các khu vực sinh hoạt chung.
Bên trong ngôi nhà được thiết kế bám theo địa hình dốc, sàn nhà giật cấp dần từ cửa vào đến khu vực sinh hoạt chính. Trần nhà giữ một cao độ cố định, khiến chiều cao thông thủy tăng dần (từ 2,4 m đến 3,3 m), tạo cảm giác mở rộng khi đi sâu vào không gian.
Ánh sáng tự nhiên được đưa vào qua hệ thống cửa trời, giếng sáng và cửa sổ bố trí hướng Đông Bắc - Tây Bắc.
Hướng mở chính của phòng khách và phòng sinh hoạt chung quay về phía nam, nơi có công viên, kết hợp hệ cửa gió và vật liệu cách nhiệt để đảm bảo thông thoáng.
Kết cấu chính của công trình là hệ khung thép lắp ghép tại chỗ.
Lớp hoàn thiện bên ngoài là gỗ ironbark tái chế, vừa đảm bảo độ bền vừa tạo sự đồng nhất giữa nội và ngoại thất.
Bên trong sử dụng gạch ép khô, sàn bê tông đúc sẵn có lớp cách nhiệt dày, giữ nhiệt vào mùa đông và làm mát về mùa hè.
Bích Phương (theo Architectureau)