Nhà hoạt động đổ keo vào bức tranh vô giá

Hà LanMột nhà hoạt động môi trường dùng keo tự dán đầu mình vào bức tranh "Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai" được trưng bày tại bảo tàng Mauritshuis.

Ba công dân Bỉ chiều 27/10 tiếp cận bức tranh Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai của danh họa Johannes Vermeer tại bảo tàng Mauritshuis ở The Hague, Hà Lan. Người đàn ông đầu trọc mặc áo phông in khẩu hiệu "Just Stop Oil" (Hãy ngừng dùng dầu) sau đó đổ keo lên bức tranh và dí đầu mình vào đó.

Một người khác đổ keo lên tay và dính vào tường cạnh bức tranh, trong khi người thứ ba đổ một lon chứa chất lỏng, dường như là súp cà chua, lên đầu người đàn ông đầu trọc.

"Bạn cảm thấy thế nào khi một thứ đẹp đẽ và vô giá bị phá hủy ngay trước mắt? Các bạn thấy giận dữ không?", người đàn ông đầu trọc hét lớn. "Bức tranh này được bảo vệ bằng kính, nhưng tương lai của con cháu chúng ta không được bảo vệ".

Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai bị ném súp Hai nhà hoạt động môi trường xâm phạm bức Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc tai tại bảo tàng Mauritshuis ở La Hay, Hà Lan, ngày 27/10. Video: El America.

Nhiều khách tham quan tại bảo tàng tỏ ra bức xúc, cho rằng hành động của ba nhà hoạt động này "đáng xấu hổ" và "ngu ngốc". "Tôi có thể ủng hộ thông điệp của họ, nhưng đây không phải cách để thực hiện và khiến công chúng đồng tình", khách tham quan Frans Smit, 59 tuổi, nói.

Bảo tàng Mauritshuis lập tức kiểm tra bức tranh và không ghi nhận hư hại, thêm rằng kiệt tác sẽ được trưng bày trở lại "càng sớm càng tốt". "Chúng tôi lên án mạnh mẽ việc cố gắng phá hủy nghệ thuật vì bất kỳ nguyên nhân nào", đại diện bảo tàng nói.

Ba người đàn ông 42-45 tuổi bị bắt sau vụ phá hoại và đang bị cảnh sát thành phố The Hague thẩm vấn.

Khách tham quan chiêm ngưỡng bức Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc tai tại bảo tàng Mauritshuis, La Hay, Hà Lan, ngày 27/10. Ảnh: AFP.

Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc tai là kiệt tác của danh họa Johannes Vermeer. Bức tranh được cho là vô giá, khi bảo tàng tuyên bố không bao giờ bán tác phẩm này.

Nhiều vụ tấn công các bức họa nổi tiếng đã diễn ra liên tiếp gần đây bởi "Just Stop Oil", một nhóm hoạt động xã hội tại Anh. Thành viên nhóm này ngày 14/10 đã hất súp cà chua lên kiệt tác Hoa hướng dương của Van Gogh, trị giá 83,6 triệu USD, ở Phòng trưng bày Quốc gia London.

Nhóm chưa lên tiếng về vụ tấn công bức tranh Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc tai, song từng cho biết họ ném súp vào tranh Van Gogh để bày tỏ phản đối tình trạng lạm phát, tăng giá do ảnh hưởng từ khủng hoảng dầu mỏ, nhiên liệu hiện nay.

Các nhà hoạt động khí hậu ngày 23/10 cũng hất khoai tây nghiền vào bức tranh Les Meules trị giá 111 triệu USD trong bảo tàng Barberini ở Postdam, Đức, hô hào khẩu hiệu chống nhiên liệu hóa thạch.

Đức Trung (Theo AFP)