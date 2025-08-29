Nhà hát Đó sắp ra mắt vở diễn mới

Nhà hát Đó dự kiến ra mắt vở diễn mới mang tên Chum Show, vào 10h ngày 30/8, khai thác nét bản sắc bản địa đặc trưng của con người và vùng đất Khánh Hòa.

Đại diện ban tổ chức cho biết, vở diễn là dấu mốc tiếp theo trong hành trình sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ thuộc Nhà hát Đó, không gian nghệ thuật đương đại tọa lạc tại khu đô thị Libera Nha Trang do Tập đoàn KDI phát triển. Sau thành công của vở diễn Rối Mơ, tác phẩm lần này tiếp tục thể hiện định vị của Nhà hát Đó như điểm đến văn hóa đặc sắc tại Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung.

Vở diễn Chum Show dự kiến ra mắt vào 10h ngày 30/8. Ảnh: Nhà hát Đó

Vở diễn lấy cảm hứng từ hình ảnh cái Chum, vật dụng gần gũi trong đời sống và tín ngưỡng, biểu trưng cho vòng đời tuần hoàn. Chum mang dáng hình của tính Mẫu, gắn liền chu trình "sinh - tử - tái sinh". Đặc biệt, trong tiếng Chăm và một số ngôn ngữ bản địa Tây Nguyên, "Chum" còn có nghĩa là "nụ hôn", biểu tượng dịu dàng của sự chữa lành, yêu thương và kết nối con người với nhau.

Chum Show mở ra hành trình khám phá văn hóa bản địa Khánh Hòa thông qua lăng kính nghệ thuật đương đại. Vở diễn kết nối ba dòng chảy văn hóa đặc trưng gồm nét huyền bí sâu lắng của văn hóa Chăm, tinh thần mạnh mẽ và phóng khoáng của các dân tộc Tây Nguyên, cùng sự uyển chuyển, tinh tế trong đời sống cộng đồng người Kinh. Không chỉ dừng lại ở buổi trình diễn nghệ thuật, tác phẩm hướng đến sự đồng cảm và kết nối, giữa quá khứ và hiện tại, con người với con người, người và đất.

Chum Show kết hợp nhiều hình thức biểu diễn. Ảnh: Nhà hát Đó

Theo đại diện ban tổ chức, lần đầu tiên tại khu vực Nam Trung Bộ, các yếu tố nghệ thuật như xiếc đương đại và kỹ thuật đu bay trên không được đưa vào sân khấu, kết hợp âm nhạc bản địa được trình diễn trực tiếp bởi chính các nghệ nhân. Những yếu tố trên góp phần tạo nên trải nghiệm thị giác, thính giác đa tầng, đồng thời chuyển tải bản sắc địa phương sống động và chân thực. Các nghệ nhân đóng vai trò truyền dạy văn hóa, trực tiếp tham gia quá trình sáng tạo, cùng nghệ sĩ kiến tạo tác phẩm bằng tinh thần đồng hành thay vì chỉ phô diễn.

Vở diễn là sản phẩm của hệ sinh thái nghệ thuật độc lập, không rập khuôn theo mô hình truyền thống. Nhóm tác giả gồm: Nguyễn Ánh Minh, Phạm Thành Dương, Trương Thu Hương, Đinh Quốc Biển, Ja Yang cùng tổng đạo diễn Ngô Thanh Phương đã cùng nhau thiết lập không gian làm việc kết hợp giữa tính kỷ luật của nghệ thuật sân khấu và sự tự do sáng tạo của từng cá nhân.

Các nghệ sĩ được khuyến khích phát triển ý tưởng từ chính trải nghiệm sống, trong quá trình lắng nghe và đối thoại liên tục. Theo tổng đạo diễn Ngô Thanh Phương, Chum Show không tìm kiếm sự hoàn hảo mà đề cao tính chân thật và chiều sâu cảm xúc, nơi nụ hôn trở thành hành động nghệ thuật mang tính biểu tượng, đơn giản nhưng mạnh mẽ.

"Chum Show là thử nghiệm văn hóa được nuôi dưỡng bằng tinh thần cộng hưởng và tái sinh. Với Nhà hát Đó, mỗi tác phẩm là lời mời gọi khán giả bước vào hành trình nghệ thuật không giới hạn, nơi bản sắc được tiếp nối không phải bằng sự sao chép mà bằng việc sáng tạo để sống tiếp trong một bối cảnh mới", bà Thanh Phương nói.

Hoàng Đan