Nhà hàng Việt ở London bị phát hiện trữ đông thịt chó

AnhThanh tra y tế phát hiện thịt chó dán nhãn "dê bọc lá" trong tủ đông nhà hàng Pho Na ở London cùng nhiều phân chuột, gián nên khởi kiện ra tòa.

Trong phiên điều trần tại Tòa án Sơ thẩm Bromley ngày 13/8, cơ quan thanh tra y tế London cho biết nhân viên của họ năm 2023 kiểm tra nhà hàng Việt Nam Pho Na trên đường Old Kent, Southwark, London và phát hiện một miếng thịt được dán nhãn "dê bọc lá".

Các thanh tra sau đó gửi mẫu thịt đi phân tích, nhận được kết quả cho thấy đây là thịt chó. Họ cũng phát hiện phân chuột, gián sống và chết trong nhà hàng. Họ đưa sự việc ra tòa với cáo buộc nhà hàng vi phạm an toàn, vệ sinh thực phẩm.

Luật pháp Anh không cấm thịt chó, nhưng các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và kinh doanh khiến loại thịt này không được bán trên thị trường. Anh không có điều luật cấm tiêu thụ thịt chó, nhưng chính phủ nước này duy trì quan điểm rằng việc bán thịt chó làm thực phẩm cho con người là phạm pháp.

Trong phiên điều trần, luật sư đại diện cho ông Vuong Quoc Nguyen, 47 tuổi, chủ nhà hàng, cho biết miếng thịt do bên khác cung cấp và "không dùng để làm thực phẩm cho người". Ông Nguyen cũng không biết miếng "thịt dê" thực chất là thịt chó.

Nhà hàng Pho Na trên đường Old Kent, Southwark, London đóng cửa sau khi bị thanh tra. Ảnh: Sun

Sau khi thanh tra y tế kiểm tra, ông Nguyen cũng đã thuê các dịch vụ diệt côn trùng để cố gắng khắc phục các vấn đề tại nhà hàng, luật sư cho hay.

Tòa án Sơ thẩm Bromley sẽ bắt đầu phiên xét xử vào ngày 18/12.

Chính quyền địa phương ở Lewisham cho biết đã đề nghị khởi tố hành vi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm sau khi phát hiện sai phạm ở nhà hàng Pho Na, nhưng không yêu cầu đóng cửa cơ sở này.

Pho Na sau đó được chuyển nhượng cho chủ mới mà không có sự can thiệp của giới chức. Hình ảnh được truyền thông Anh chụp cho thấy nhà hàng Pho Na đã ngừng hoạt động, trên cửa cuốn chằng chịt các hình vẽ. Trên Google, nhà hàng Pho Na từng được đánh giá 4,6 sao, nhưng hiện đã thông báo "đóng cửa vĩnh viễn".

Đức Trung (Theo Sun, IBC UK)