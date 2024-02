Nhà hàng từ chối xuất hóa đơn VAT nếu không trả thêm tiền, phải làm sao?

Tôi và nhóm bạn thân đến nhà hàng ăn uống mừng tân niên hết 7,8 triệu đồng. Quán không chủ động xuất hóa đơn VAT, khi tôi đề nghị thì họ đòi thêm 10%.

Không đồng ý, bạn tôi phản ứng thì nhân viên nhà hàng trả lời "ở đây là vậy". Sau đó quản lý quán ra giải thích là giá thức ăn, nước uống trong menu là chưa tính thuế VAT, nên yêu cầu chúng tôi muốn lấy hóa đơn phải trả thêm 10%.

Bạn tôi cho rằng, theo quy định của pháp luật, nhà hàng có nghĩa vụ xuất hóa đơn cho khách. Nếu như lời quản lý nói, giá trên menu là chưa có VAT, thì phải ghi rõ điều này trong menu, hoặc phải có hình thức khác thông báo cho khách biết, chứ không thể "mập mờ" như vậy. Chúng tôi không muốn đôi co, xảy ra chuyện không vui ngày đầu năm nên bỏ qua, không lấy hóa đơn nữa.

Xin hỏi, nhà hàng làm như vậy có đúng không? Trong trường hợp này chúng tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

Độc giả Thanh Tâm

Luật sư tư vấn

Có thể hiểu những thắc mắc của bạn là tại sao nhà hàng không niêm yết, ghi rõ trong thực đơn là giá bán đồ ăn, nước uống đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế VAT, hoặc tại sao khi xuất hóa đơn mới yêu cầu khách hàng trả thêm thuế VAT.

Về giá tính thuế giá trị gia tăng, theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 7 Luật Thuế giá trị gia tăng (Luật thuế VAT) thì đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng. Như vậy, trong trường hợp giá bán đồ ăn, thức uống tại nhà hàng là giá chưa bao gồm thuế VAT thì việc nhà hàng tính thêm thuế VAT đối với bữa ăn của bạn là không sai, và đây cũng không phải là trường hợp bị coi là tính giá cao hơn giá niêm yết trong thực đơn của nhà hàng.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ có một số trường hợp bị bắt buộc phải niêm yết giá. Tại khoản 5 Điều 12 Luật Giá, nghĩa vụ niêm yết giá được quy định như sau: đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải niêm yết đúng giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định và mua, bán đúng giá niêm yết; đối với hàng hóa, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thì niêm yết theo giá do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định và không được mua, bán cao hơn giá niêm yết.

Do giá bán đồ ăn, thức uống tại các nhà hàng không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá theo quy định tại Điều 19 Luật Giá, nên đối chiếu với quy định về niêm yết giá quy định tại khoản 5 Điều 12 Luật Giá như đã nêu ở trên thì việc ghi giá như thế nào trong thực đơn của nhà hàng sẽ do nhà hàng tự quyết định.

Những nơi bắt buộc phải niêm yết giá được quy định tại Điều 17 Nghị định 177/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá (NĐ177). Theo đó, các địa điểm bắt buộc phải thực hiện việc niêm yết giá bao gồm:

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh (có quầy giao dịch và bán sản phẩm).

- Siêu thị, trung tâm thương mại, chợ theo quy định của pháp luật, cửa hàng, cửa hiệu, ki-ốt, quầy hàng, nơi giao dịch thực hiện việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Hội chợ triển lãm có bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Các địa điểm khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, có thể hiểu, nếu là nhà hàng phục vụ đồ ăn uống tại bàn, khách gọi món theo thực đơn thì sẽ không thuộc trường hợp bắt buộc phải niêm yết giá. Những trường hợp khác như là nhà hàng buffet và thực hiện việc thu tiền của khách tại quầy thu tiền, nhà hàng trong các hội chợ triển lãm... đều bắt buộc phải niêm yết giá các món ăn, thức uống.

Đối với những nhà hàng bắt buộc phải niêm yết giá thì giá này đã bao gồm thuế VAT và người bán không được quyền thu thêm thuế VAT khi khách hàng có nhu cầu được xuất, nhận hóa đơn. Đối với những nhà hàng không bắt buộc phải niêm yết giá thì mặc dù không có quy định bắt buộc, nhưng những nhà hàng nên lựa chọn cách ghi rõ giá của các món ăn, thức uống là đã bao gồm hay chưa bao gồm thuế VAT. Ngược lại, đối với khách hàng nếu thấy thực đơn chưa ghi rõ giá bán đã bao gồm VAT hay chưa thì cũng nên chủ động hỏi nhân viên phục vụ về vấn đề này để tránh những phiền toái không đáng có.

Việc bạn yêu cầu nhà hàng xuất hoá đơn là phù hợp, song nhà hàng có được thu thêm thuế giá trị gia tăng hay không còn phụ thuộc vào địa điểm kinh doanh có rơi vào những nơi bắt buộc phải niêm yết giá hay không, cũng như cách thức ghi giá trên thực đơn của nhà hàng. Cụ thể, nếu nhà hàng kinh doanh ở những địa điểm bắt buộc phải niêm yết giá như đã nêu trên đây hoặc đã tự chủ động ghi giá bán đồ ăn, thức uống là "đã bao gồm thuế VAT" thì không được thu thêm thuế VAT khi khách hàng có nhu cầu xuất hóa đơn.

Trong trường hợp bạn có nghi ngờ quyền lợi của mình bị xâm phạm, thì nên lưu lại phiếu tính tiền, các bằng chứng chứng minh bạn bị yêu cầu trả thêm thuế VAT... Sau đó, bạn có thể liên lạc với số điện thoại đường dây nóng bảo vệ quyền lợi khách du lịch thường được niêm yết công khai tại các địa phương, địa điểm có đông khách du lịch lui tới để phản ánh và yêu cầu được bảo vệ quyền lợi.

Hoặc bạn có thể liên hệ với Sở Công thương, lực lượng quản lý thị trường, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương - nơi nhà hàng đặt địa điểm kinh doanh. Hoặc bạn cũng có thể phản ánh đến các cơ quan báo chí để nhờ chuyển nội dung phản ánh của bạn đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Luật sư Ngô Quí Linh

Giám đốc Công ty luật Mai Đăng Khang