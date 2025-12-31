Nhà hàng, quán cà phê kín khách đặt chỗ ngắm pháo hoa đêm giao thừa

Các nhà hàng, quán bar trên cao và khu vực có tầm nhìn trực diện pháo hoa tại Hà Nội và TP HCM gần như đã kín khách đặt chỗ trước đêm giao thừa, dù giá dịch vụ tăng 10-15% so với ngày thường.

Theo kế hoạch, Hà Nội và TP HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp trong 15 phút, Hà Nội từ 23h45 ngày 31/12, TP HCM từ 0h ngày 1/1/2026. Tại TP HCM, các điểm bắn pháo hoa tầm cao đặt tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Trung tâm thành phố mới Bình Dương và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Ở Hà Nội, pháo hoa được bắn tại các khu vực trung tâm như phường Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng cùng một số địa điểm khác.

Nhờ vị trí thuận lợi, các nhà hàng, quán bar và cơ sở dịch vụ có tầm nhìn trực diện về phía đầu hầm sông Sài Gòn, khu trung tâm TP HCM và khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hà Nội đều ghi nhận lượng khách đặt chỗ tăng mạnh trước đêm giao thừa.

Du khách ngắm pháo hoa từ khách sạn trung tâm quận 1. Ảnh: Le Méridien Saigon

Tại TP HCM, các nhà hàng trên cao, rooftop bar và khách sạn trung tâm như Renaissance Riverside, Le Méridien Saigon, Majestic Saigon đã kín khách từ giữa tháng 12, dù mức giá tăng khoảng 5 -15%. Một số nơi hấp dẫn khách nhờ tiệc buffet, set menu kết hợp chương trình âm nhạc đêm countdown.

Song Bar, nằm tại tầng 40 một khách sạn trên đường Công trường Mê Linh, phường Sài Gòn có không gian ngoài trời nhìn bao quát sông Sài Gòn, cầu Ba Son và bến Bạch Đằng. Vé vào cửa đêm giao thừa giá hơn 1,2 triệu đồng mỗi khách đã bán hết trước một tuần diễn ra sự kiện.

Tương tự, khu vực tầng 26 của khách sạn Caravelle Saigon với diện tích 215 m2, sức chứa khoảng 100 khách, kín chỗ từ đầu tháng 12. Giá gói tiệc năm mới tại đây hơn 2,6 triệu đồng mỗi người. Đại diện khách sạn cho biết không gian này chỉ mở hai dịp trong năm là Tết Dương lịch và Tết Âm lịch nên lượng khách đặt theo nhóm rất lớn.

Du khách tổ chức tiệc năm mới trên tầng 26 của khách sạn Caravelle Saigon. Ảnh: Khánh Tâm

Nhà hàng nổi Elisa, phường Xóm Chiếu cũng đã lấp đầy khoảng 350 chỗ cho đêm 31/12. Gói trải nghiệm ngắm pháo hoa trên sông từ 21h30 đến 0h30, giá hơn 2,5 triệu đồng mỗi khách, được đặt hết trước đó hai tuần. Lượng khách năm nay tăng so với cùng kỳ.

Ngoài ra, nhiều quán cà phê rooftop và hàng quán dọc công viên bờ sông Sài Gòn ghi nhận lượng khách tăng vọt. Một số cơ sở không nhận đặt bàn trước để tránh quá tải.

Tại Hà Nội, pháo hoa được bắn tại nhiều điểm gồm khu vực trước trụ sở báo Hà Nội Mới và Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm), đảo dừa Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm), vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Nhiều khách lựa chọn The Summit Bar nằm trên tầng 20 khách sạn Pan Pacific Hanoi, đường Thanh Niên. Từ đây, khách xem được pháo hoa tại khu vực hồ Tây và một phần hồ Hoàn Kiếm.

Đại diện khách sạn cho biết từ tháng 11 lượng khách đặt bàn bắt đầu tăng. Trước đêm 31/12 một ngày, The Summit Bar nhận 100 khách đặt trước, đạt hơn 90% công suất. Khoảng 20% là khách quay lại hoặc được giới thiệu từ năm trước.

Hướng ngắm pháo hoa từ The Summit Bar. Ảnh: Pan Pacific Hanoi

"Khách năm nay chốt đặt chậm hơn, cân nhắc kỹ chi phí và so sánh nhiều lựa chọn trước khi quyết định", bà Nguyễn Thanh Thúy, đại diện khách sạn Pan Pacific Hanoi, cho biết. Giá vé năm nay được giữ ổn định, chỉ cao hơn ngày thường khoảng 10%, từ 1,5 triệu đồng mỗi người và không áp dụng phụ phí.

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, nhà hàng Fu Rong Hua trên phố Đinh Tiên Hoàng gần như kín chỗ từ trưa 30/12. Các bàn sát cửa kính đã được đặt hết, chỉ còn một số vị trí phía trong. Giá combo ăn tối và xem pháo hoa từ 1,88 triệu đồng mỗi khách.

Một số điểm khác như Dusk Sky Bar (Hàng Gai), SkyOn9 Rooftop (Hàng Trống) hay Bellevue Rooftop cũng còn rất ít chỗ hoặc đã ngừng nhận khách. Bellevue Rooftop có khoảng 30 chỗ ngồi đã bán hết cho đêm giao thừa, giá từ 900.000 đồng mỗi suất. Đại diện khách sạn cho biết phần lớn khách đến từ các hãng lữ hành và đơn vị liên kết, hầu như không có khách lẻ.

Theo dự đoán của các cơ sở dịch vụ, toàn bộ các vị trí ngắm pháo hoa còn lại sẽ được lấp đầy trước tối 31/12.

Thạc sĩ Mai Thuận Lợi, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Du lịch bền vững trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, nhận định việc các điểm ngắm pháo hoa trên cao kín chỗ từ sớm phản ánh xu hướng chi tiêu có chọn lọc của khách trong dịp lễ ngắn ngày.

"Thay vì đi xa, nhiều người sẵn sàng chi trả cho trải nghiệm trọn gói ngay trong thành phố, kết hợp ăn uống, giải trí và xem pháo hoa trong không gian riêng tư, tránh chen lấn", ông Lợi nói.

Thạc sĩ Lợi cho rằng các sản phẩm rooftop bar, nhà hàng trên cao đang dần trở thành phân khúc "du lịch trải nghiệm tại chỗ" (staycation experience) phổ biến ở các đô thị lớn. "Khách không chỉ mua một chỗ ngồi xem pháo hoa, mà mua cả không khí lễ hội, dịch vụ, âm nhạc và cảm giác an toàn, thoải mái. Vì vậy mức giá tăng 10 -15% vẫn được thị trường chấp nhận", ông nói.

Theo các chuyên gia du lịch, nếu được đầu tư bài bản và kiểm soát số lượng khách, mô hình ngắm pháo hoa kết hợp ẩm thực - giải trí trên cao sẽ tiếp tục là sản phẩm chủ lực của du lịch đô thị dịp lễ, giúp tăng doanh thu nhưng vẫn giảm áp lực cho các không gian công cộng truyền thống.

Tuấn Anh - Tâm Anh