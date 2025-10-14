Nhà hàng ở Mỹ chật vật với đòn thuế của ông Trump

Đòn thuế của ông Trump khiến lạm phát và chi phí lao động tăng, buộc nhiều nhà hàng Mỹ xem xét tăng giá tới 30% mới có lợi nhuận.

Theo khảo sát mới từ công ty phần mềm quản lý nhà hàng Toast, gần một nửa chủ nhà hàng cho biết họ dự định tăng giá thực đơn nếu lạm phát, thuế và chi phí lao động tiếp tục leo thang.

Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia Mỹ ước tính để duy trì biên lợi nhuận khiêm tốn 5%, một nhà hàng trung bình ở nước này sẽ cần tăng giá đồ ăn, thức uống khoảng 30,3%, điều có thể khiến họ mất khách.

Đây là tin đáng lo ngại đối với thực khách Mỹ, những người cảm thấy những món ăn yêu thích như burger, burrito, cà phê vốn đã rất đắt. Theo hệ thống theo dõi giá thực đơn tháng 8 của Toast, chỉ có hai mặt hàng là cánh gà và bia có giá tăng chậm hơn lạm phát toàn quốc 2,9%.

Một suất burger bán ở New York, Mỹ. Ảnh: Eater NY

Giá thực phẩm tại Mỹ đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, đạt mức cao nhất kể từ tháng 8/2022. Lạm phát hiện vượt mục tiêu giữ ở mức 2% do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đề ra.

Theo Business Insider, đợt tăng giá này gắn liền với chiến lược thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Theo đánh giá của Ernie Tedesch, chuyên gia kinh tế tại Đại học Yale, đòn thuế mà ông Trump áp với hàng hóa các nước sẽ khiến giá cả các mặt hàng tổng thể ở Mỹ tăng 2,3%, khiến mỗi hộ gia đình mất thêm 3.800 USD trong năm nay.

Cuối tuần trước, ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% với tất cả hàng hóa Trung Quốc. Nếu lời đe dọa này trở thành hiện thực, mức tăng giá các mặt hàng ở Mỹ có thể sẽ cao hơn.

Dù thuế quan của ông Trump với Trung Quốc chủ yếu ảnh hưởng đến các mặt hàng như đồ may mặc, thiết bị điện tử, chúng cũng gồm nhiều loại cá, đồ ăn nhẹ, gia vị.

"Thuế quan có thể được thực hiện chỉ bằng một chữ ký, song chúng ta phải mất nhiều năm mới thiết lập lại được chuỗi cung ứng toàn cầu", John Lash, lãnh đạo cấp cao của nền tảng chuỗi cung ứng kết nối e2open, nói. "Quá trình này là một công thức phức tạp với nhiều yếu tố bất ngờ, nhưng nhìn chung sẽ dẫn đến giá tiêu dùng tăng cao".

Cà phê cold brew ở New York, Mỹ. Ảnh: Eater NY

Đối với ngành nhà hàng, vốn hoạt động với biên lợi nhuận mỏng, chi phí nguyên liệu tăng cao có thể đẩy họ tiến gần điểm khủng hoảng. Không chỉ chi phí thực phẩm, nhân công tăng cao, nhà hàng cũng bị ảnh hưởng khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, ít ăn ngoài và thường tìm nơi có khuyến mãi.

Trong tuyên bố tháng 8, lãnh đạo Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia Michelle Korsmo cho biết các nhà hàng không muốn tăng giá vì có thể khiến người tiêu dùng ít ăn ngoài hơn, gây ảnh hưởng toàn ngành, nhưng họ "có thể không còn lựa chọn nào khác" nếu muốn duy trì hoạt động.

Bình luận viên Katherine Tangalakis-Lippert của Business Insider cho rằng thực khách Mỹ nên thưởng thức nốt những chiếc burger 14 USD, bởi đó có thể là mức giá rẻ nhất còn lại, hoặc chọn cánh gà và bia như những món hợp túi tiền cuối cùng trong thực đơn.

Đức Trung (Theo Business Insider, Forbes)