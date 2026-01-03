Nhà hàng Hà Giang bị tố 'chặt chém' nồi lẩu gà 1,2 triệu đồng

Du khách Nguyễn Đức Thắng phản ánh nhà hàng tại Đồng Văn phục vụ nồi lẩu gà kém chất lượng với mức giá cao không tương xứng trong khi chủ quán nói "bị hiểu nhầm".

Anh Nguyễn Đức Thắng, sống tại Hà Nội, chọn Hà Giang trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Tối 1/1, khi tới Đồng Văn, anh cùng nhóm bạn vào nhà hàng Oanh Hiệu ăn lẩu gà - món được giới thiệu là đặc sản địa phương. Theo anh Thắng, nồi lẩu được mang ra có lượng thịt gà ít không tương xứng với mức giá 1,2 triệu đồng.

"Tôi khá bất ngờ khi món ăn được dọn ra, đĩa gà ít thịt. Khi tôi hỏi, nhân viên trả lời quanh co, thái độ không phù hợp", anh Thắng nói.

Nồi lẩu giá 1,2 triệu đồng tại nhà hàng Oanh Hiệu theo phản ánh của du khách. Ảnh: NVCC

Nam du khách cho biết trước khi gọi món, nhà hàng chỉ niêm yết giá theo phần ăn, không kèm hình ảnh minh họa, nhân viên cũng không giải thích cụ thể về khẩu phần. Nhóm của anh lựa chọn quán vì cho rằng đây là cơ sở kinh doanh lâu năm tại khu vực Đồng Văn.

Anh Thắng cho hay trong lúc ngồi ăn, anh quan sát các bàn bên cạnh, chủ yếu là hướng dẫn viên và tài xế đưa khách đoàn vào quán. Nồi lẩu tại các bàn này được phục vụ đầy đặn, nhiều rau và thịt bò ăn kèm. Chúng tôi so sánh và cảm thấy không hợp lý.

Sau bữa ăn, anh Thắng đăng tải sự việc mạng xã hội. Bài viết nhận được nhiều sự quan tâm trên các hội nhóm du lịch. Một số ý kiến cho rằng mức giá 1,2 triệu đồng cao hơn so với mặt bằng chung tại Hà Giang, đặc biệt với món lẩu gà vốn phổ biến. "Nồi lẩu như vậy chỉ khoảng một nửa giá", một người để lại bình luận. Nhiều người khác khuyến cáo du khách nên hỏi rõ giá trước khi gọi món, nhất là vào các dịp lễ, Tết.

Hoá đơn được khách chụp lại sau thanh toán tối 1/1, sau khi được trừ 150.000 đồng. Ảnh: NVCC

Ở chiều ngược lại, một số bình luận cho rằng giá món ăn có thể phụ thuộc vào loại gà, trọng lượng, số lượng người ăn và thời điểm phục vụ. Tuy nhiên, việc không thông báo giá rõ ràng cho khách vẫn gây tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng dù giá có thể tăng dịp cao điểm, mức tăng quá cao sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.

Chủ nhà hàng Oanh Hiệu xác nhận có tiếp đoàn khách vào tối 1/1. Về phản ánh chất lượng món ăn, người này cho biết do thiếu nguyên liệu nên lượng gà không đúng như dự kiến, đồng thời nhân viên không thông báo cho khách. Sau khi nhận phản hồi, nhà hàng đã hoàn trả 150.000 đồng cho đoàn khách.

Theo chủ quán, giá gà nguyên con vào khoảng 180.000 đồng mỗi kg, nồi lẩu giá 1,2 triệu thông thường sẽ gồm khoảng hơn 3 kg gà. Quán mở được hơn 20 năm trở thành điểm đến quen thuộc của các khách đoàn, dịp lễ Tết trung bình đón hơn 400 lượt khách mỗi ngày.

Trên Google Maps, nhà hàng Oanh Hiệu nhận nhiều đánh giá một sao liên quan đến thái độ phục vụ, chất lượng món ăn và giá cả. Một số du khách nước ngoài để lại bình luận không hài lòng về trải nghiệm. "Đây là bữa ăn tệ nhất trong 10 ngày tôi ở Việt Nam", một du khách người Đức viết trong phần nhận xét.

Chiều 2/1, Phó Chủ tịch xã Đồng Văn Giàng Mí Say cho biết đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để xác minh sự việc. Qua kiểm tra, đoàn yêu cầu nhà hàng bán đúng giá cam kết và niêm yết công khai, đồng thời liên hệ với khách để giải quyết, tránh các thông tin tiêu cực về du lịch địa phương. Sau đó, chủ nhà hàng và du khách đã trao đổi, thống nhất gỡ bài đăng.

Chuyên gia thiết kế sản phẩm du lịch Phan Yến Ly, có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành, cho biết Hà Giang gần đây trở thành điểm sáng của du lịch Việt Nam nhờ cảnh quan hoang sơ và các trải nghiệm văn hóa đặc sắc, song cũng đối mặt với tình trạng quá tải vào mùa cao điểm.

Bà Ly cho rằng ngành du lịch địa phương cần xây dựng và thực thi các bộ quy tắc ứng xử nhằm tạo môi trường minh bạch, giúp du khách và những người làm du lịch cùng hưởng lợi. Ngoài ra, nên thiết lập các đường dây nóng để du khách kịp thời phản ánh khi bị ''chặt chém'', đồng thời hỗ trợ các thông tin du lịch cần thiết.

Năm 2025, du lịch Tuyên Quang tăng trưởng tích cực, ước đón khoảng 3,9 triệu lượt du khách, vượt xa mục tiêu 3,5 triệu lượt khách - trong đó có 525.000 lượt khách quốc tế. Hà Giang trở thành điểm đến hàng đầu của khách nội địa, đồng thời ghi dấu ấn với khách quốc tế nhờ loạt giải thưởng năm 2025.

