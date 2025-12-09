Nhà hàng Gold Fish ưu đãi combo dịp SEA Games

Nhà hàng hải sản Gold Fish tặng hàu phomai, giảm giá combo tới 400.000 đồng cho thực khách mùa SEA Games và lễ hội cuối năm.

Trong tháng 12, thực khách đến Gold Fish đọc đúng slogan "Hàu Hàn Quốc Gold Fish béo ú", sẽ nhận một phần hàu đút lò phomai miễn phí. Nhà hàng còn cung cấp hai combo lễ hội đặc biệt. Trong đó, "combo Giáng sinh" cho tiệc từ 6 đến 10 khách giá 5,399 triệu đồng (giá gốc 5,8 triệu đồng) gồm bốn món hải sản cao cấp và quà tặng một bò Hokube kéo pháo, đĩa salad cá hồi. Combo "Christmas Yêu Thương" giá 7,99 triệu đồng gồm 5 món hải sản cao cấp kèm các quà tặng đặc biệt.

Nhà hàng Gold Fish tại KDC Him Lam, phường Tân Hưng, TP HCM. Ảnh: Gold Fish

Với mức chi phí từ 400.000 đồng mỗi khách, Gold Fish tạo các combo tiệc linh hoạt đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng trong mùa lễ hội. Nhà hàng được đánh giá là địa điểm ẩm thực sang trọng tại TP HCM với kiến trúc hiện đại và không gian đa dạng. Khu vực ngoài trời phù hợp để thư giãn trong không gian thiên nhiên thoáng đãng, trong khi khu VIP có sức chứa từ 70 đến 100 khách dành cho tiệc công ty và hội nghị.

Các món hải sản cao cấp tại nhà hàng. Ảnh: Gold Fish

Gold Fish sở hữu nguồn hải sản nhập khẩu tươi sống từ các vùng biển trên thế giới, tạo nên thực đơn đa dạng với phong cách "ẩm thực đại dương". Tại khu bồn hải sản sống đặc trưng của nhà hàng, thực khách có thể thưởng thức nhiều loại hải sản như ốc gai, ốc hương, cua Cà Mau, tôm sú Việt Nam, cua hoàng đế Na Uy, tôm hùm Alaska, bào ngư Canada, Na Uy, Nhật Bản...

Không gian VIP có sức chứa từ 70 đến 100 khách. Ảnh: Gold Fish

Nhân viên tại Gold Fish cũng được đào tạo chuyên nghiệp, phục vụ tận tâm nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Năm 2026, Gold Fish sẽ khai trương chi nhánh mới tại biệt thự D2A-20, Vinhomes Grand Park, phường Long Bình, TP HCM.

Thanh Thư