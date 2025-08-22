Nhà hàng dành hai tầng VIP phục vụ khí cười, thu lợi hàng chục tỷ đồng

TP HCMNguyễn Gia Hoài Thương, tổng quản lý nhà hàng 90’s House, bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên cung cấp bóng cười cho khách ở các phòng VIP, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Ngày 22/8, Thương cùng 9 người là nhân viên, giám sát, thu ngân... nhà hàng 90's House bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N2O (khí cười).

Quản lý, nhân viên tại nhà hàng 90's House bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, PC03 phối hợp Công an phường Bến Thành (quận 1 cũ) ập vào kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh 90’s House trên đường Lê Thị Riêng. Bên trong nhiều phòng VIP tại tầng 6, 7, nhà chức trách phát hiện nhân viên đang phục vụ khách hít khí cười bằng bóng cao su.

Cảnh sát thu giữ 27 bình kim chứa khí N2O, hơn 10.000 quả bóng cao su đã và chưa sử dụng, sổ sách, hóa đơn và nhiều máy móc khác có liên quan...

Các bình chứa khí N2O (khí cười) bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, cơ sở này có các dạng phòng VIP riêng tư, phục vụ ăn uống, nghe nhạc. Tại khu vực kín ở tầng 6 và 7, các nhân viên có phục vụ bóng cao su chứa khí cười để khách sử dụng.

Nhằm qua mặt cảnh sát, bóng cười được mã hóa trên phần mềm bán hàng bằng tên gọi các loại đồ uống, combo, và được thanh toán qua chuyển khoản. Nhân viên tại nhà hàng được phân công nhiệm vụ riêng như in hóa đơn, thu tiền, báo cáo doanh thu; nhân viên phục vụ, trực tiếp bơm khí vào bóng cho khách; quản lý kho... Các giao dịch được ghi nhận, sau đó báo cáo vào nhóm Zalo do Thương quản lý.

Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn này, trong thời gian qua nhà hàng 90's House đã thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Nhiều khách được phục vụ khí cười khi đến nhà hàng. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an TP HCM, các văn bản pháp luật hiện hành xác định N2O là hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, tuyệt đối không được phép sử dụng cho người. Việc mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng khí cười là hành vi bị cấm. Mọi hành vi buôn bán, tàng trữ, tổ chức cho người khác sử dụng khí cười hoặc tiếp tay cho hoạt động này đều sẽ bị xử lý nghiêm theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Công an TP HCM đề nghị người dân tuyệt đối không sử dụng khí cười; khi phát hiện hành vi buôn bán, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng khí N2O, đề nghị kịp thời báo tin cho cơ quan chức năng gần nhất.

Quốc Thắng