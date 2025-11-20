Nhà hàng cho khách 'xuyên không' về cổ đại dự yến tiệc cung đình ở Bắc Kinh

Một nhà hàng ở trung tâm Bắc Kinh thu hút thực khách nhờ trải nghiệm "xuyên không", kết hợp yến tiệc cung đình 8 món và trình diễn sân khấu theo phong cách cổ trang.

Trong khoảng sân lát đá cuội, nhiều phụ nữ mặc Hán Phục, đầu đội tóc giả và trang sức cầu kỳ đang dạo bước, dừng lại chụp ảnh dưới đình viện khi tiếng đàn tranh ngân vang. Họ là những vị khách trả tiền để trở về Trung Hoa xưa trong vài giờ. Trải nghiệm nhập vai này do nhà hàng Yan Wai Yan ở Bắc Kinh cung cấp.

Thực khách dùng bữa tại nhà hàng sẽ tập trung tại một căn phòng lớn hình tròn, tái hiện yến tiệc cung đình xưa. Bữa ăn gồm 8 món, được phục vụ bởi những nhân viên mặc trang phục truyền thống. Trong khi dùng bữa, thực khách thưởng thức màn trình diễn truyền thống 8 tiết mục, vũ công thể hiện vũ đạo uyển chuyển và các diễn viên thoại giàu cảm xúc.

Bên trong nhà hàng ở Bắc Kinh cung cấp trải nghiệm nhập vai thưởng thức yến tiệc cung đình. Ảnh: AFP

Trước khi bước vào bàn yến tiệc, khách lựa chọn trang phục truyền thống, mũ đội gắn ngọc giả, đi kèm nhiều món trang sức. Du khách Carey Zhuang, 27 tuổi cho biết anh chi khoảng 1.000 nhân dân tệ (140 USD) để hóa thân thành một nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, cũng là nguồn cảm hứng của nhà hàng. Trong chiếc áo lụa đỏ thêu rồng, Zhuang nói anh muốn chi cho những trải nghiệm mới mẻ: "Không phải tiêu xài phung phí, mà là sống trọn khoảnh khắc".

Không chỉ thu hút khách du lịch, loại hình trải nghiệm ẩm thực kết hợp văn hóa này cũng chuộng nhóm khách trẻ địa phương. Theo SCMP, kinh tế Trung Quốc đối mặt nhu cầu tiêu dùng nội địa trì trệ, giới trẻ nước này vẫn sẵn sàng chi cho những trải nghiệm mang lại cảm xúc, xu hướng được gọi là "tiêu dùng cảm xúc". Người sinh sau thập niên 1990 chi tiêu mua sắm để "chiều lòng bản thân", từ búp bê Labubu cho đến những sản phẩm, dịch vụ thiên về cảm xúc. Theo Bộ trưởng Thương mại Wang Wentao, các xu hướng tiêu dùng mới có thể tạo động lực tăng trưởng.

Khu vực trang điểm tại nhà hàng. Ảnh: WANG Zhao

Sau khi thay phục trang, du khách sẽ di chuyển đến khu vực trang điểm nằm ở tầng hai của nhà hàng. Tại đây có các nhân viên trang điểm chuyên nghiệp cho khách. Wu Ke, 22 tuổi, chọn bộ Hán Phục tím nhạt và áo choàng cùng tông. Nữ MC cho hay cô bị thu hút bởi nhà hàng này vì niềm yêu thích với văn hóa cổ đại Trung Quốc và trang phục từ thời Tống và Thanh. Trong bối cảnh ai cũng thắt chặt chi tiêu, Wu cho hay cô dành tài chính cho những trải nghiệm "đáng tiền".

"Nếu hằng ngày tiết kiệm bằng cách ăn uống giản dị, chọn phương tiện công cộng, thì số tiền tích lũy chắc chắn sẽ được dùng vào điều khiến mình vui", Wu Ke nói.

Ngoài sân, chị Huang Jing cùng con gái 9 tuổi tạo dáng với chiếc ô giấy trên cầu gỗ giữa khu vườn tạo cảnh sương phủ. Huang chi ít nhất 900 nhân dân tệ (127 USD) để con diện Hán Phục và chụp ảnh chuyên nghiệp. Chị gọi đây là trải nghiệm "đắm chìm", vượt xa một bữa ăn thông thường và mang yếu tố văn hóa rõ nét.

Thực khách mặc trang phục truyền thống, thưởng thức yến tiệc. Ảnh: AFP

Trong vài năm gần đây, phong trào mặc Hán Phục nở rộ ở Trung Quốc. Trên nền tảng Xiaohongshu, mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc, hashtag "Hán phục" đã vượt 11 tỷ lượt xem, tràn ngập hình ảnh trang phục và kiểu tóc cầu kỳ. Chị Huang cho rằng "sức hấp dẫn của văn hóa Trung Hoa đang được thế hệ trẻ yêu thích", đồng thời hy vọng con gái mình sẽ tiếp tục gìn giữ và lan tỏa giá trị này.

Theo ông Yang Jianfei, Đại học Truyền thông Trung Quốc, sự hồi sinh của Hán phục là biểu hiện rõ nét của "nền kinh tế cảm xúc". Qua các hoạt động nhập vai, người trẻ được kết nối với cội rễ văn hóa dân tộc, khám phá bản sắc cá nhân, du khách tìm hiểu văn hóa mới mẻ.

Mai Phương (Theo SCMP, AFP)