Nhà hàng bị ngập ở Thái Lan hút khách nhờ cá bơi quanh chân

Một nhà hàng ở miền trung Thái Lan bất ngờ đón lượng khách tăng vọt tới trải nghiệm cảm giác ăn giữa dòng nước lũ với cá bơi quanh chân.

Nhà hàng Pajit ở tỉnh Nakhon Pathom, cách thủ đô Bangkok, Thái Lan, khoảng 30 km, bị ngập sau khi một con sông gần đó vỡ bờ 11 ngày trước. Tuy nhiên, thay vì đóng cửa, nhà hàng vẫn duy trì hoạt động và trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, thu hút những thực khách háo hức tới để tạo dáng trong làn nước nâu với những đàn cá dày đặc xung quanh.

Thực khách tại nhà hàng Pa Jit cho cá ăn ngày 14/11. Ảnh: AP

Chủ quán Pornkamol Prangprempree cho biết nhà hàng Pa Jit, nằm ở ven sông, đã hoạt động hơn 30 năm qua. Khi nhà hàng bị ngập lần đầu tiên khoảng 4 năm trước, bà đã rất buồn lòng.

"Tôi nghĩ chắc chắn sẽ không có khách nào tới ăn. Nhưng sau đó, một vị khách đăng ảnh lên mạng khoe là có cá bơi trong nhà hàng. Rồi rất nhiều người kéo đến đây", bà kể.

Prangprempree cho biết lũ lụt đã thúc đẩy công việc kinh doanh của bà theo cách không ngờ tới, với lợi nhuận tăng gấp đôi từ 309 USD lên khoảng 618 USD mỗi ngày.

Chomphunuth Khantaniti, 29 tuổi, sống tại cùng tỉnh, đã đến nhà hàng cùng chồng và con trai. Cô cho biết khi nghe tin, cô không thể cưỡng lại được.

"Tôi nghĩ điều này thật tuyệt, vì chúng tôi có thể đưa bọn trẻ đến. Khi bọn trẻ nhìn thấy cá, chúng sẽ bớt quậy phá. Tôi nghĩ trên khắp Thái Lan, chỉ ở nơi đây bạn mới có thể thấy cá bơi quanh như vậy", cô nói.

Bella Windy, 63 tuổi, đến nhà hàng vì muốn thử cảm giác cá rỉa chân mình. "Thông thường, nếu nước dâng cao, cá sẽ bơi vào. Trải nghiệm kết nối với thiên nhiên là điểm nổi bật của nhà hàng và nó thu hút mọi người", bà cho hay.

Cá bơi quanh chân các khách hàng tại nhà hàng Pa Jit ngày 14/11. Ảnh: AP

Pa Jit có thể tiếp tục bị ngập trong vài tuần nữa, do thủy triều dâng và những ngày cuối cùng của mùa gió mùa khiến mực nước vẫn duy trì ở mức cao.

Mặc dù trận lụt mang lại lợi ích bất thường cho nhà hàng Pa Jit, nó đã tàn phá nhiều khu vực khác ở Thái Lan. Tính đến ngày 14/11, lũ lụt đã gây ảnh hưởng tới hơn 480.000 người tại 13 tỉnh của nước này.

Vũ Hoàng (Theo AP)