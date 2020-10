HungaryCostes phục vụ bữa ăn 4 món với giá 154,4 USD và gọi việc dùng bữa tại nơi được trao sao Michelin này là "bữa tiệc cho đôi mắt".

Thực khách sẽ ăn tối trên đu quay Budapest Eye Ferris, một địa điểm hút khách du lịch trước Covid-19 của thành phố.

Ngồi tại đây, bạn có thể phóng tầm nhìn để ngắm toàn cảnh thành phố về đêm và chủ nhà hàng đã ví bữa tối trên không trung này giống như một "buổi tiệc cho đôi mắt". Với 154,4 USD, một thực khách được phục vụ 4 món gồm thịt bò hầm, gan vịt với rau củ nướng, mỳ ống gnocchi nướng và tráng miệng với lê hấp.

Karoly Gerendai, chủ nhà hàng Costes, cho biết thực khách còn được thưởng thức món ngon trong khung cảnh an toàn, đạt tiêu chuẩn giãn cách xã hội.

Lý do nhà hàng cung cấp dịch vụ này vì muốn thu hút thực khách đến quán, sau khi hoạt động kinh doanh đình trệ do Covid-19. Thời điểm này, thành phố không có khách du lịch, do đó mọi người có thể dùng bữa trong không gian vắng vẻ, riêng tư.

Nhà hàng bán bữa ăn ở trên trời Video: Kens5

Anh Minh (Theo Fox News)