Nhà hai tầng dùng ánh sáng dẫn dắt không gian

Bố cục mặt bằng xoay quanh một khoảng thông tầng đặt tại trung tâm công trình. Đây là lõi dẫn sáng chính, đưa ánh sáng từ trên cao lan tỏa xuống các khu vực sinh hoạt bên dưới, đồng thời hỗ trợ thông gió tự nhiên. Nhờ đó, phần lớn không gian trong nhà giảm phụ thuộc vào chiếu sáng nhân tạo ban ngày.