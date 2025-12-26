Nhà hai tầng dùng ánh sáng dẫn dắt không gian

Ngôi nhà hai tầng ở Khánh Hòa được xây dựng trên khu đất có kích thước 9,1 × 15,3 m. Công trình được tổ chức theo hướng tiết giản, ưu tiên khai thác ánh sáng tự nhiên và thông gió để định hình không gian sống.
Tổng thể kiến trúc được tạo hình từ các khối trắng đơn giản, mái dốc lợp ngói phẳng và hệ tường rào đá.
Theo nhóm thiết kế, căn nhà phản ánh quan điểm giảm thiểu vật liệu và chi tiết không cần thiết, tập trung vào chất lượng không gian và trải nghiệm sử dụng. Các bề mặt hoàn thiện được lựa chọn theo tiêu chí bền, dễ bảo trì và phù hợp điều kiện khí hậu địa phương, giúp công trình duy trì sự ổn định trong vận hành lâu dài.
Bố cục mặt bằng xoay quanh một khoảng thông tầng đặt tại trung tâm công trình. Đây là lõi dẫn sáng chính, đưa ánh sáng từ trên cao lan tỏa xuống các khu vực sinh hoạt bên dưới, đồng thời hỗ trợ thông gió tự nhiên. Nhờ đó, phần lớn không gian trong nhà giảm phụ thuộc vào chiếu sáng nhân tạo ban ngày.
Các không gian sinh hoạt chung được mở rộng theo chiều ngang, kết nối liên tục với nhau. Hệ vòm cong xuất hiện tại những điểm chuyển tiếp, kết hợp với cao độ trần được xử lý linh hoạt, tạo nhịp điệu không gian liền mạch.
Cách tổ chức này giúp các khu vực chức năng tách biệt vừa đủ, vẫn giữ được sự liên thông cần thiết trong sinh hoạt hằng ngày.
Không gian sinh hoạt nhìn qua hệ vòm cong lớn. Cầu thang đặt lệch, kết hợp tiểu cảnh dưới gầm giúp cải thiện vi khí hậu trong nhà.
Không gian thông tầng nhìn từ khu vực cầu thang, nơi hệ lan can bo cong dẫn hướng chuyển động theo chiều đứng. Đèn thả nhiều điểm rủ từ trần cao xuống tầng dưới.
Phòng ngủ chính được bố trí tại tầng trệt, tách khỏi các không gian chung, ưu tiên sự riêng tư và yên tĩnh.
Khu vực hành lang tầng trên tận dụng ánh sáng tự nhiên chiếu xuyên qua hệ cửa kính lớn. Khu lavabo được bố trí lùi vào hốc tường, sử dụng vật liệu đồng nhất với tổng thể, giúp hành lang giữ được sự gọn gàng, thông thoáng và liền mạch về thị giác.
Ban công đóng vai trò là không gian sinh hoạt ngoài trời và tạo mối liên hệ giữa ngôi nhà với bối cảnh đô thị xung quanh.
Không gian phòng tắm được tổ chức theo dạng mở đứng, lấy sáng trực tiếp từ ô thông tầng phía trên. Ánh sáng tự nhiên rọi xuống bề mặt tường, tạo hiệu ứng bóng đổ theo thời điểm trong ngày.
Bích Phương
Thiết kế và thi công: Q&A Architects
Chủ trì thiết kế: KTS Nguyễn Minh
Team thiết kế: Kim Quý, Diệu Thùy
Ảnh: Paul Phan