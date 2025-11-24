Nhà Hà Nội lắp lại toilet không cần khoan sàn trong nửa ngày

Căn nhà cũ tại phố cổ lắp đặt lại toilet tầng hai mà không cần khoan cắt sàn nhờ giải pháp bơm nghiền, giúp có thêm không gian tiện ích, vừa tiết kiệm thời gian.

Trong căn nhà nhỏ giữa khu phố cổ Hà Nội, việc toilet tầng hai ngừng hoạt động khiến sinh hoạt của hai vợ chồng lớn tuổi bị đảo lộn. Mọi thói quen ăn ở, nghỉ ngơi vốn tập trung ở tầng này buộc phải thay đổi. Để sử dụng nhà vệ sinh, họ phải đi xuống tầng dưới để sử dụng nhờ hộ khác. Việc di chuyển trên cầu thang dốc, nhất là ban đêm, mang lại nhiều bất tiện và nguy cơ trượt ngã.

Ngôi nhà đã xây từ hàng chục năm trước, kết cấu tường và sàn chung với các hộ xung quanh. Những vết nứt xuất hiện theo thời gian khiến bất kỳ việc khoan cắt hay đục phá đều trở thành điều cả chủ nhà lẫn thợ sửa chữa e ngại. Làm đường ống mới đòi hỏi khoan sàn, trong khi phía dưới thuộc không gian của hộ khác; còn mở lối thoát nước mới có thể gây thấm dột hoặc làm nứt tường. Phần lớn đội thợ được mời tới khảo sát đều ngại nhận thi công vì rủi ro can thiệp vào kết cấu chung.

Những ngôi nhà nằm trong hẻm nhỏ của phố cổ Hà Nội có kết cấu cũ nên khó thi công. Ảnh: SFA

Trong lúc loay hoay tìm hướng xử lý, gia đình được giới thiệu giải pháp dùng thiết bị bơm thoát thải cho các không gian khó cải tạo. Sau khi khảo sát, đội ngũ kỹ thuật đề xuất sử dụng thiết bị Sanitoilet, cho phép thu gom và bơm nước thải đi xa khoảng 10 m, xuống bể phốt tầng một qua đoạn ống nhỏ chạy men theo tường. Hệ thống không yêu cầu đặt ống chìm dưới sàn, không cần độ dốc lớn và hạn chế tối đa tác động tới nền nhà.

Quá trình lắp đặt diễn ra trong khoảng nửa ngày. Thợ chỉ cần đặt thiết bị, đấu nối với nguồn cấp nước, kiểm tra điện và vận hành thử. Toàn bộ công việc không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt thường ngày. Chủ nhà vẫn có thể sử dụng các không gian khác trong lúc thợ hoàn thiện. Sau khi thay hệ thống bơm, toilet tầng hai hoạt động ổn định hơn, nước thoát nhanh và không còn tình trạng ứ đọng như trước. Gia chủ cho biết thiết bị vận hành êm, phù hợp với không gian nhỏ của ngôi nhà và quan trọng là không đụng chạm đến các phần kết cấu cũ.

Toilet sử dụng cùng máy bơm SFA có thể được lắp đặt nhanh mà không cần cắt sàn hay thi công phức tạp. Ảnh: SFA

"Chúng tôi nghĩ nhà cũ thì khó sửa, sợ ảnh hưởng hàng xóm nên đành chịu bất tiện. Không ngờ có cách làm gọn gàng như vậy", chủ nhà chia sẻ. Với người lớn tuổi, việc không phải xuống cầu thang nhiều lần trong ngày là thay đổi đáng kể nhất.

Trường hợp này phản ánh bài toán chung của nhiều công trình lâu năm trong nội đô Hà Nội. Các gia đình muốn bổ sung hoặc cải tạo toilet nhưng vướng các vấn đề kỹ thuật, đường ống và sự an toàn của cả dãy nhà. Cách thi công truyền thống thường đòi hỏi đập nền, mở ống mới hoặc can thiệp sâu vào sàn - điều không phải lúc nào cũng khả thi ở những khu phố có nhà "liền mái, liền tường".

Những giải pháp thoát thải linh hoạt, sử dụng đường ống nổi, mở ra hướng cải tạo phù hợp hơn cho nhiều căn nhà có tuổi đời cao. Thiết bị có thể đặt gọn sau bồn cầu, đường ống dễ giấu trong góc tường hoặc sau tủ kỹ thuật, giúp bổ sung toilet, khu rửa hoặc phòng tắm ở tầng trên mà không phải đập phá.

Máy bơm SFA có thể lắp đặt kín, ẩn sau bồn cầu. Ảnh: SFA

Mô hình này cũng hữu ích với các hàng quán trong phố cổ. Không ít quán cà phê, quán ăn tận dụng nhà ống làm mặt bằng, muốn thêm nhà vệ sinh cho khách nhưng không được phép cắt sàn hoặc mở đường thoát mới vì ảnh hưởng đến kết cấu chung. Với hệ thống thoát thải đặt nổi, việc bố trí toilet nhỏ tại tầng lửng, tầng hai hoặc cuối hành lang trở nên khả thi mà không tác động lớn đến kiến trúc.

Trong bối cảnh đô thị cũ chật hẹp, việc "đập đi làm lại" không dễ thực hiện. Các giải pháp cải tạo giảm thiểu tác động, ưu tiên an toàn và giữ nguyên kết cấu đang được nhiều gia đình tìm đến.

Hoài Phương