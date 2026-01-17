Nhà gỗ 26 m2 đặt sát hồ hòa cùng thiên nhiên

Công trình có diện tích 26 m2, nằm bên hồ Shirakabako, thị trấn Tateshina (Nhật Bản). Căn nhà với thiết kế cabin này hướng đến mô hình lưu trú nhỏ và linh hoạt. Nhà được đặt trong khu vực cảnh quan tự nhiên, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi ngắn ngày, tách khỏi không gian đô thị mật độ cao.
Toàn bộ cabin được cấu tạo từ gỗ tuyết tùng Nhật Bản. Vật liệu gỗ không sơn phủ để lộ bề mặt thô mộc, cho phép gỗ già hóa tự nhiên theo thời gian. Kết cấu nhà không sử dụng móng cố định, được đặt trực tiếp trên hệ chân đỡ, giảm tác động lên mặt đất và cho phép tháo dỡ, di chuyển khi cần thay đổi vị trí.
Công trình ẩn mình giữa rừng, hòa vào môi trường tự nhiên, giúp người ở có thể trải nghiệm cảnh quan xung quanh.
Việc không xây móng cố định và ưu tiên sinh hoạt ngoài trời giúp công trình thích ứng linh hoạt với địa hình, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới cho kiến trúc nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên.
Không gian bên căn nhà được trong tổ chức theo một trục đơn giản, gồm khu bếp nhỏ, khu nghỉ và khu quan sát cảnh quan.
Giường ngủ đặt sát mặt kính lớn hướng ra hồ, giúp mở rộng tầm nhìn và giảm cảm giác giới hạn diện tích.
Ánh sáng tự nhiên được đưa vào từ nhiều hướng, thay đổi theo thời tiết và thời điểm trong ngày, giúp căn nhà hạn chế phụ thuộc vào thiết bị chiếu sáng nhân tạo.
Cửa kính kích thước lớn đóng vai trò kết nối không gian nội thất với mặt nước và dãy núi phía xa.
Hệ bếp được thiết kế tối giản, đặt sát tường. Bồn rửa và các phụ kiện được làm bằng kim loại. Kệ mở treo cao thay thế tủ kín tạo cảm giác thoáng.
Khu vệ sinh bố trí gọn trong không gian hẹp. Thiết bị vệ sinh tối giản, các phụ kiện gắn tường và treo cao nhằm giảm chiếm diện tích sàn, đồng thời giữ bề mặt thông thoáng.
Thiết kế nhà ưu tiên sinh hoạt ngoài trời. Các bậc thềm, khoảng sàn mở và khu bồn tắm bố trí độc lập, giúp người ở tiếp cận không gian ngoài trời.
Cabin nhìn từ bên ngoài vào ban đêm, ánh sáng vàng từ nội thất hắt ra qua ô cửa kính lớn, làm rõ không gian bên trong.
Bích Phương (theo Archdaily)