Nhà gỗ 26 m2 đặt sát hồ hòa cùng thiên nhiên

Toàn bộ cabin được cấu tạo từ gỗ tuyết tùng Nhật Bản. Vật liệu gỗ không sơn phủ để lộ bề mặt thô mộc, cho phép gỗ già hóa tự nhiên theo thời gian. Kết cấu nhà không sử dụng móng cố định, được đặt trực tiếp trên hệ chân đỡ, giảm tác động lên mặt đất và cho phép tháo dỡ, di chuyển khi cần thay đổi vị trí.