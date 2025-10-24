Nhà giàu tìm gia sư cho con 1 tuổi

AnhMột gia đình giàu có trả lương 180.000 bảng một năm (khoảng 6 tỷ đồng) để tìm gia sư cho con trai 1 tuổi, ứng viên phải "xuất thân từ tầng lớp phù hợp", tốt nghiệp những trường danh tiếng nhất.

Theo quảng cáo của công ty tìm gia sư Tutors International, gia đình muốn tìm người có thể tạo cho đứa trẻ "một môi trường văn hóa Anh toàn diện". Họ từng thuê gia sư cho con trai lớn từ năm 5 tuổi, nhưng nhận ra thời điểm đó là quá muộn để đạt được mục tiêu.

Gia đình kỳ vọng cậu bé sau này sẽ được nhận vào các trường hàng đầu như Eton, St Paul's, Westminster hoặc Harrow. Đây đều là các trường nội trú nam sinh tại Anh, dành cho học sinh 13-18 tuổi, có yêu cầu đầu vào khắt khe, phù hợp với tầng lớp xã hội cao.

"Ngay từ giai đoạn đầu đời, việc học của cậu bé cần được định hướng cho cuộc sống kiểu này", trích quảng cáo.

Trường nội trú tư thục Eton ở Windsor, nơi nhiều Thủ tướng Anh từng theo học. Ảnh: Eton College

Với mức lương 180.000 bảng mỗi năm, ứng viên "phi thường" phải đáp ứng nhiều yêu cầu: phát âm chuẩn kiểu Anh, hiểu biết về nhạc lý, am tường các môn thể thao quý tộc như cricket, tennis, rugby, polo và chèo thuyền.

Người này cũng cần có sự khéo léo, biết phép tắc ứng xử, hiểu biết các phương pháp giáo dục sớm như Montessori và Reggio Emilia, cùng kỹ năng sơ cứu.

Ứng viên phải tốt nghiệp từ "những trường và đại học tốt nhất nước Anh", xuất thân "từ tầng lớp xã hội phù hợp", có giá trị đạo đức tốt, và tuyệt đối không hút thuốc. Ngoài ra, ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các tư dinh, đại sứ quán hoặc gia đình hoàng gia. Gia sư sẽ được miễn phí đỗ xe và nghỉ phép 4 tuần một năm.

Gia đình lưu ý cậu bé nên được tiếp xúc với các trải nghiệm đặc trưng của nước Anh như xem cricket ở Lord's (sân vận động có từ thể kỷ 18), tennis ở Wimbledon (giải tennis danh tiếng) hay rugby ở Twickenham (quê hương của môn bóng bầu dục). Ngoài ra, gia sư có thể kết hợp các buổi tham quan bảo tàng, triển lãm, rạp hát vào phần mở rộng của bài học. Thông qua các hoạt động tại đây, con họ có thể học màu sắc, chữ cái, con số, câu chuyện và âm nhạc thay vì chỉ ở nhà.

Tutors International khẳng định tin tuyển dụng này có thật.

Năm 2024, thị trường gia sư riêng ở Anh được ước tính đạt 4,94 tỷ USD. Theo thống kê năm học 2021-2022, gần một nửa học sinh ở London từng có gia sư riêng. Trung bình, mỗi gia sư riêng ở Anh kiếm được khoảng 34.000 bảng một năm.

Khánh Linh (Theo The Guardian, Deep Market Insights, The Sutton Trust)