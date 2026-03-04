Nhà giàu Dubai sống trong hầm trú ẩn triệu đô

UAEQuen với lối sống xa hoa, gia đình cựu danh thủ Rio Ferdinand và nhiều tỷ phú Dubai bất ngờ phải sinh hoạt dưới hầm trú ẩn để tránh tên lửa.

Hơn một năm trước, khi chuyển đến định cư tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cựu sao Man Utd Rio Ferdinand và vợ Kate chưa bao giờ nghĩ tầng hầm trong siêu biệt thự của họ lại có ngày trở thành phòng ngủ bất đắc dĩ.

"Một trải nghiệm thực sự đáng sợ. Ngay trong đêm đầu tiên khi nghe thấy những tiếng động lớn trên bầu trời, chúng tôi được khuyên phải lập tức xuống hầm trú ẩn", Rio Ferdinand chia sẻ.

Tuy nhiên, cựu cầu thủ cho biết anh phải cố giấu sự căng thẳng để làm chỗ dựa cho gia đình. Một điều an ủi là các con của anh lại cảm thấy thích thú, coi việc cả nhà ngủ dưới hầm như một buổi cắm trại.

Trường học đóng cửa, các con của Ferdinand biến phòng tập gym dưới lòng đất thành chỗ vui chơi. Những hình ảnh tận hưởng cuộc sống thượng lưu bên bể bơi hay các bữa tiệc lộng lẫy tạm thời nhường chỗ cho cảnh cả gia đình cùng nhau nướng bánh, xem phim trong không gian kín để giữ tâm lý ổn định cho con trẻ.

Kate Ferdinand và gia đình trong phòng tập thể dục dưới tầng hầm. Ảnh: Dailymail

Dubai vốn nổi tiếng an toàn với tỷ lệ tội phạm cực thấp. Việc lắp đặt các phòng an toàn (panic room) hay hầm kiên cố trong các siêu biệt thự ở khu Emirates Hills hay đảo cọ Palm Jumeirah từ lâu chỉ được xem là món "trang sức kỹ thuật" nhằm phô trương đẳng cấp của giới siêu giàu. Tuy nhiên, sau loạt sự cố cuối tuần qua, những tiện nghi này bỗng trở thành "phao cứu sinh" thực thụ.

Ebraheem Al Samadi, ngôi sao truyền hình thực tế Dubai Bling với khối tài sản gần 50 triệu USD, vừa đăng video trấn an người hâm mộ từ căn hầm riêng. Trong bộ đồ tập và tai nghe, nam triệu phú cố gắng duy trì nhịp sống bình thường. Đối với giới thượng lưu, trú ẩn không đơn thuần là trốn chạy, mà là nỗ lực duy trì tối đa lối sống tiện nghi trong tình huống khẩn cấp.

Tại "Cung điện Marble" - một trong những bất động sản đắt nhất thành phố vừa được rao bán giá hơn 100 triệu USD, hệ thống phòng chống bom và trạm biến áp riêng biệt đang hoạt động hết công suất để đảm bảo sự biệt lập hoàn toàn.

Trong khi đó, tại các khu dinh thự lớn, các phòng an toàn công nghệ cao có thể kích hoạt chỉ bằng một nút bấm, với nguồn điện và bộ lọc không khí duy trì được trong nhiều tuần.

Một phòng công cộng tại Cung điện Zabeel. Ảnh: Kiev.victor

Luisa Zissman, một MC truyền hình nổi tiếng, kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi đang đưa con đi dạo thì nghe thấy hai tiếng nổ làm rung chuyển nhà cửa.

"Chúng tôi lập tức rút xuống tầng hầm. Bây giờ là thời gian xem phim dưới lòng đất", cô kể. Để xoa dịu nỗi sợ của các con, Luisa biến căn hầm thành một khu cắm trại mini, nơi lũ trẻ cùng nhau nướng bánh và ca hát.

Bất chấp những biến động bất ngờ làm lung lay hình ảnh "ốc đảo" bình yên của Dubai, nhiều người giàu có vẫn tỏ ra lạc quan. Họ tiếp tục chia sẻ hình ảnh sinh hoạt đời thường dưới hầm kín và bày tỏ niềm tin vào sức mạnh an ninh. "Tôi tin tưởng mọi thứ sẽ sớm trở lại quỹ đạo", Zissman nói.

Nhật Minh (Theo Dailymail)